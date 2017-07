TOTO' CONTRO MACISTE/ Su Rete 4 il film con Totò e Nino Taranto (oggi, 12 luglio 2017)

Toto' contro Maciste

TOTO' CONTRO MACISTE, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 LUGLIO 2017: IL CAST

Totò contro Maciste, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 16.45. Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta in Italia nel 1962 dalla casa cinematografica Wangard Film in collaborazione con la Liber Film, la regia è di Fernando Cerchio mentre nel cast sono presenti il grande Totò, l’indimenticato Nino Taranto, Samson Burke, Nadine Sanders e Nerio Bernardi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DI TOTO' CONTRO MACISTE

- Siamo in Egitto, Totokamen (Totò) è un noto artista che grazie al suo manager riesce ad esibirsi in moltissimi locali. In realtà Totokamen non ha doti eccezionali, anzi è un vero ciarlatano infatti finge anche di essere figlio del dio Amon. In Egitto regna il Faraone il quale si trova a dover far fronte al tradimento del suo fidato Maciste (Samson Burke), così, quando un ministro assiste allo spettacolo di Totokamen, decide di chiedere il suo aiuto. Totokamen e il suo manager si recano quindi dal Faraone e una volta compresa la situazione sono combattuti sul da farsi. Infatti, mentre da un lato pensano di poter prendere in giro il Faraone dall’altro iniziano a preoccuparsi seriamente che Totokamen dovrà sfidarsi con Maciste. Decidono allora di accettare la richiesta del Faraone ma iniziano a prendere tempo.

Intanto Maciste viene stregato con una pozione magica dalla moglie del Faraone che vuole liberarsi del marito e per questo motivo finisce con lo schierarsi con gli Assiri, assoluti nemici degli egiziani. Nel frattempo per qualche ragione Totokamen inizia a credere di essere davvero il figlio del dio Amon, così nonostante il suo manager provi a dissuaderlo, Totokamen si dice convinto di voler guidare l’esercito d’Egitto proprio contro gli Assiri che sono ora guidati da Maciste.

Un giorno però Totokaemn incontra il suo vero padre e quindi resosi conto che la sua origine non è divina, vorrebbe tirarsi indietro rispetto al combattimento contro Maciste. Lo scontro si rivela pesante tant’è che Totokamen ha più volte la peggio, ma all’improvviso grazie ad una serie di situazioni a suo favore Totokamen riesce a far fronte al forzuto guerriero. Nel frattempo però, passato l’effetto della pozione magica, Maciste riacquista la memoria informando il Faraone dell’inganno di sua moglie. Totokamen è per tutti un eroe, ciò nonostante però decide di ritornare a fare l’artista insieme al suo manager Tarantenkamen.

© Riproduzione Riservata.