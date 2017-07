TWISTER/ Su Rete 4 il film con Helen Hunt e Bill Paxton (oggi, 12 luglio 2017)

Twister

TWISTER, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 12 LUGLIO 2017: IL CAST -

Twister, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere catastrofica che è stata prodotta nel 1996, è stata diretta da Jan de Bont (Speed, Tomb Rainder - La culla della vita, Haunting - Presenze) ed interpretata da Helen Hunt (Qualcosa è cambiato, What women want - Quello che le donne vogliono, Peggy Sue si è sposata), Bill Paxton (Aliens - Scontro finale, Titanic, Terminator) e Philip Seymour Hoffman (La venticinquesima ora, la saga di Hunger Games, The master). Il film Twister, è stato scritto dal romanziere, sceneggiatore e regista Michael Crichton, qest'ultimo è noto soprattutto per i film tratti dai suoi celebri romanzi d'avventura fra cui Jurassic Park, Congo e Sol Levante. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DI TWISTER

Un potentissimo tornado in Oklahoma, nel 1969, distrugge completamente la fattoria della famiglia Thornton. La piccola Jo, assiste così impotente alla morte del padre risucchiato dalla furia del vento. Una volta diventata adulta, Jo Thortnthon (Helen Hunt) è diventata una cacciatrice di tornado. Per testare un nuovo dispositivo in grado di analizzare quello che accade all'interno di una tromba d'aria, progettato dall'ex marito Bill (Bill Paxton), Jo è alla ricerca di un tornado insieme alla sua squadra. Anche un'altra squadra di cacciatori di tornado è dotata di un dispositivo simile, realizzato proprio copiando l'idea di Bill. Quando Jo e il suo gruppo raggiungono un tornado di forza F2, la meteorologa si ritrova senza mezzo di trasporto prima di poter lanciare il dispositivo nella tromba d'aria. La caccia così continua e il gruppo si imbatte in diversi tornado senza mai riuscire ad attivare la macchina di Bill. Durante un ennesimo tentativo quest'ultima va distrutta a causa della fretta di Jo, tutto sembra perduto ma dopo un momento di rabbia per l'avventatezza della ex moglie Bill le confessa di amarla ancora. Il gruppo riceve notizia dell'avvicinamnto di un tornado di forza F4, ma un fenomeno ancora più imponente, addirittura di forza F5, si sta profilando allì'orizzonte.

© Riproduzione Riservata.