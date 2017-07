Un posto al sole / L'amara scoperta di Sandro: Claudio è già fidanzato? (puntata 12 luglio)

Un posto al sole

LA TERRIBILE SCOPERTA DI SANDRO

Un posto al sole continua ad affrontare una fase particolarmente complicata della sua programmazione, a causa di nuovi problemi apparentemente insuperabili tra Marina e Roberto. Mentre i fan della soap opera si dicono certi che la questione finirà male, con terribili ripercussioni da parte di uno dei protagonisti di questo triangolo, Matteo e la sua amante cercheranno di prendere in mano le redini della loro vita. Il loro amore non sarà messo in discussione e la coppia farà programmi per il futuro, non sospettando della pericolosità di Roberto. Furioso con la moglie per l'ennesimo affronto, l'imprenditore deciderà di vendicarsi usando il video in suo possesso?

Un altro membro della famiglia Ferri passerà una fase particolarmente delicata della sua relazione. Stiamo parlando di Sandro, alle prese con una crisi di grave entità con Claudio. Tali problemi verranno confermati anche dal confronto con la madre dell'attore, che rivelerà a Sartori qualcosa di inaspettato: Claudio è già fidanzato! Saranno parole dure, che lasceranno sconvolto il figlio di Roberto. Chi sarà la ragazza in questione? L'esame orale di maturità di Vittorio sarà ormai imminente e con esso crescerà anche la preoccupazione di tutta la famiglia. Il più spaventato davanti a tale avvenimento, non sarà infatti lo studente.

