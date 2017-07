Una Vita, anticipazioni 12 luglio: Teresa ferma le nozze di Mauro e Humilidad?

Una Vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 12 LUGLIO OLIVA TENTA IL SUICIDIO?

Una Vita tornerà oggi su Canale 5 confermando la disperazione di Oliva, consapevole dei propri errori commessi con la moglie. L'uomo farà recapitare una missiva a Cayetana proprio nel momento in cui quest'ultima sarà a colloquio con Teresa, dicendole addio. Ricordiamo, infatti, che la maestra sarà pronta a lasciare Acacias 38 per non assistere alle nozze di Mauro con Humilidad. Pochi minuti dopo la moglie del segretario si presenterà proprio a casa della Sotelo Ruz ma non la troverà. Al contrario, si imbatterà in Teresa che si troverà quasi per caso ad ascoltare lo sfogo sulle sue sofferenze personali. Da tali parole, la maestra capirà qualcosa in più riguardo la lettera ricevuta poco prima da Cayetana e deciderà di leggerla, approfittando dell'assenza dell'amica apprendendo che Oliva ha deciso di suicidarsi. Deciderà quindi di intervenire prima che sia troppo tardi e affronterà la dark lady, chiedendole di intervenire prima che sia troppo tardi. Ma ancora una volta la terribile donna non darà peso ai problemi del suo amante. Finirà per lasciarlo solo al suo destino?

TERESA FERMA LE NOZZE DI MAURO?

La puntata di Una Vita di oggi sarà un susseguirsi di avvenimenti caratterizzati dai colpi di scena. Dopo avere letto la lettera scritta da Oliva, infatti, Teresa deciderà di affrontare Cayetana che a sua volta riuscirà senza esitazione a deviare il discorso. La riporterà quindi sui sentimenti dell'amica per Mauro e le imminenti nozze di quest'ultimo con Humilidad. Sarà solo allora che la Sotelo Ruz consiglierà di fermare quelle assurde nozze, intervenendo alla cerimonia prima del fatidico sì. Teresa questa volta le darà ascolto? Ci sarà un matrimonio che purtroppo non avrà spazio per i festeggiamenti: gli sposi più infelici della storia della telenovela spagnola saranno Casilda e Martin, che affronteranno la loro prima notte di nozze in carcere con la disperazione nel cuore. Entrambi dovranno fare i conti con la condanna a morte che dovrà essere eseguita il giorno successivo. Un miracolo eviterà il peggio?

