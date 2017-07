Uomini e Donne/ Anticipazioni: Giorgio Manetti lascia il programma per un nuovo amore? (Trono Over)

Giorgio Manetti

UOMINI E DONNE, GIOGIO MANETTI LASCIA IL PROGRAMMA PERCHÈ HA TROVATO L'AMORE? (TRONO OVER) - Mancano ancora molte settimane al ritorno in tv di Uomini e Donne dopo le vacanze estive, eppure le indiscrezioni non mancano. Quella che sta destando maggiore preoccupazione per i fan del Trono Over è la possibile mancanza a settembre di Giorgio Manetti. In una recente intervista a DiPiù, il cavaliere ha infatti svelato i dubbi sul suo ritorno nello studio di Canale 5: "Non so ancora se ci sarò nella prossima stagione televisiva di Uomini e Donne. Devo finire il mio libro, ci tengo a questo progetto, mi piace scrivere della mia vita", ha perciò ammesso Manetti. Presto i fan potrebbero quindi essere tutti chini sulla sua autobiografia per colmare la sua assenza in tv, visto che racconterà dei momenti salienti della sua vita fino all'esperienza in tv; ma c'è qualcuno che lancia il sospetto che Giorgio possa non tornare a Uomini e Donne a causa di una donna.

No, non si tratta di Gemma Galgani - che d'altronde in questi mesi è felicissima al fianco di Marco Firpo - ma di una donna che Manetti avrebbe potuto conoscere fuori dagli studi e che magari potrebbe fargli decidere di lasciare il programma. Una semplice ipotesi che non è impossibile così come non lo è la possibilità che il cavaliere stia solo sviando i suoi fan in modo che il suo ritorno a settembre a Uomini e Donne desti grande sorpresa e anche felicità nel suo affezionato pubblico. Stiamo a vedere quali saranno gli sviluppi...

