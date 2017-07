Uomini e Donne/ Anticipazioni, scontro di fuoco tra Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda (Trono Classico)

Uomini e donne, Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: SCONTRO DI FUOCO TRA ANDREA CERIOLI E VALENTINA RAPISARDA - Sembrava tutto finito tra Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, eppure le ultime novità ci svelano che non è così. La loro è stata una delle storie più avvincenti tra quelle nate a Uomini e Donne: il tronista decise di lasciare il suo trono senza fare alcuna scelta eppure Valentina non si arrese, lo seguì fuori dagli studi e riuscì a conquistarlo. Da lì è nata una lunga storia d'amore che ha vissuto alti e bassi ma che si è poi interrotta in modo brusco e, a quanto pare, non in buoni rapporti. A palesarlo ancora una volta è infatti il nuovo scontro nato nelle ultime ore tra i due ex: qualche giorno fa Andrea ha postato su Instagram un lungo messaggio sull'amore (clicca qui per leggerlo) che poche ore dopo ha trovato la frecciatina di Valentina - "E poi c'è chi parla d'amore senza conoscerlo".

Il botta e risposta al veleno è continuato oggi, quando - come riportato dal profilo Instagram le__perle - il Cerioli ha pubblicato l’immagine di un post-it contenente la dicitura “Scegliete sempre chi per farvi sorridere farebbe l’impossibile“, seguito a distanza di poco dalla risposta della Rapisarda con un altro post it “Se per ogni aforisma citato avessero dato soldi a qualcuno, oggi sarebbe stato ricco… dall’interno 38 è tutto!“. Questo ha allora portato Andrea a lanciare un ultima frecciatina, stavolta davvero dura. In una story su Instagram di alcune ore fa, Cerioli ha infatti scritto: "Quando una donna non fa nient altro che far vedere le tet*e... credetele! Non ha un'alternativa valida! #tenerezza. Raccogli quel che semini, disse lo stupido". Come risponderà stavolta la Rapisarda?

© Riproduzione Riservata.