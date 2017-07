VICKY CRISTINA BARCELONA/ Su Iris il film diretto da Woody Allen (oggi, 12 luglio 2017)

Vicky Cristina Barcelona

VICKY CRISTINA BARCELONA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 12 LUGLIO 2017: IL CAST

Vicky Cristina Barcelona, il film in onda su Iris oggi, mercoledì 12 luglio 2017 alle ore 21.00. Uno dei lavori più recenti dalla sterminata filmografia di Woody Allen, una pellicola nella quale l'81enne regista originario di New York dà vita alla prima di una serie di opere girate nelle principali capitali europee, dal genere commedia sentimentale con risvolti dramamtici, è arrivata nelle sale di tutto il mondo nel 2008, questa coproduzione americano-spagnola non è al primo passaggio in televisione, "Vicky Cristina Barcelona", sulla falsariga del precedente "Incontrerai l'uomo dei tuoi sogni", mette al centro delle vicende il triangolo amoroso tra due turiste americane e un pittore spagnolo, destinato però ad assumere toni foschi e un'evoluzione drammatica. Nei panni delle protagoniste Allen ha scritturato Scarlett Johansson, la sua "musa" (che interpreta il ruolo di Cristina), Rebecca Hall (Vicky), Javier Bardem (il pittore Juan Antonio), ma anche Penélope Cruz (María Elena) e Pablo Schreiber (Ben). Ma ecco nel dettaglio la trama derl film.

LA TRAMA DI VICKY CRISTINA BARCELONA -

La storia di "Vicky Cristina Barcelona" è incentrata attorno al viaggio che due turiste statunitensi fanno a Barcellona, le donne sono completamente agli antipodi dato che, mentre Vicky è fedele all'uomo che sposerà, Cristina è più libertina e ha una visione più passionale dell'amore. A seguito di un evento organizzato presso una mostra d'arte, le donne fanno la conoscenza di Juan Antonio, un pittore che propone loro di trascorrere un weekend a Oviedo, divertendosi tra le bellezze della città e facendo l'amore con lui. Nonostante la riluttanza di Vicky, le turiste accettano, una volta nel centro asturiano, al contrario di Cristina, Vicky rifiuta di andare a letto con Juan. A complicare le cose arriva un malore che colpisce Cristina, la ragazza sembra affetta da un'infiammazione all'ulcera e questa coincidenza farà sì che Vicky e Juan comincino a conoscersi meglio, fino a quando tra di loro non nasce una passione travolgente ma senza futuro, dal momento che Vicky convolerà a nozze col suo fidanzato americano. Tuttavia, a sconvolgere quest'idillio amoroso (mentre il pittore si riavvicina a Cristina) è l'arrivo a Oviedo di María Elena, l'ex moglie di Juan è anch'essa un'artista, ma soffre di disturbi mentali a seguito della separazione e accusa lo stesso Juan di aver copiato lo stile dei suoi dipinti. Il "menage à trois" tra María Elena, Cristina e Juan presto però degenererà e lascerà profonde ferite non solo su di loro, ma anche sulla stessa Vicky...

