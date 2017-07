WIND SUMMER FESTIVAL 2017 / Le pagelle della seconda puntata

Wind Summer Festival 2017, Alessia Marcuzzi, Daniele Battaglia e Nicolò De Devitiis

IL MEGLIO E IL PEGGIO DELLA SECONDA PUNTATA

Da qualche anno, il Wind Summer Festival (nelle sue varie declinazioni) è un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati di canzoni... e canzonette. Esso non è altro che la versione riveduta, corretta e aggiornata del Festivalbar, la storica rassegna canora che nei primi anni duemila si proponeva come alternativa young and "fresh" (perché estiva) al più inflazionato Sanremo. Parlando ancora in termini economici, il Festivalbar si caratterizzava per la sua componente estremamente commerciale, accezione che il Summer Festival ha saputo mantenere e "valorizzare" in tutti i sensi. Negli ultimi due anni, come è noto, è stato lo stesso sponsor a dare il nome al programma (Coca-Cola Summer Festival e Wind Summer Festival). Sarà per questo che lo show è parso un po' senz'anima sin dalla sua prima puntata, andata in onda, lo ricordiamo, a quasi due settimane dal live in piazza del Popolo. La conduzione operaia di Alessia Marcuzzi non ha certo aiutato a rendere più gradevoli gli intermezzi tra un'esibizione e l'altra, costellati, vien da sé, dalle formule liturgiche "Su le mani!" e "Un bell'applauso per...".

Poco esaltanti anche le performance dei cantanti, dalla pretenziosa Emma al mancato lipsync di Tommaso Paradiso. Quasi nessun artista ha eseguito più di un pezzo del suo repertorio, e quando Alessia Marcuzzi ha chiesto a Gabbani di intonare il ritornello di Occidentali's Karma, questi ha preferito concedere il bis di Tra le granite e le granate. Tra le esecuzioni più apprezzate, neanche a dirlo, quelle dei giovanissimi Michele Bravi e Federica Carta, gli unici, tra l'altro, ad aver preso sul serio la loro presenza su quel palco. La musica italiana sta progressivamente ringiovanendo, e i "big" (quelli veri) del panorama musicale italiano sono sempre più portati a snobbare certi eventi il cui pubblico è composto per gran parte da giovani fan(atiche). Ancora una volta, però, "sono solo canzonette", e se Bennato rimane, la carriera dei giovani talenti made in Amici è ancora tutta da scrivere.

© Riproduzione Riservata.