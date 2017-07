ALESSANDRO CANINO/ Il duetto con Rita Pavone gli darà la vittoria in questa finale? (The Winner is)

Alessandro Canino, finalista a The Winner Is...

ALESSANDRO CANINO, FINALISTA NEL TALENT SHOW MUSICALE DI CANALE 5 (THE WINNER IS, 13 LUGLIO) - Alessandro Canino si contenderà la vittoria finale di ''The Winner Is'' grazie al duetto con Rita Pavone. Alessandro fa parte di quella schiera di artisti che sembravano avercela fatta, ma dopo un periodo di oblio cercano di sfruttare al meglio la carta dei talent show per tornare sulla cresta dell'onda. Era già successo in un talent show come ''The Voice'', in cui alcuni artisti si erano presentati con un passato musicale già alle spalle, col caso più lampante che fu quello di Chiara Iezzi, che dopo aver toccato il vertice delle classifiche italiane con il duo 'Paola e Chiara', si è presentata come concorrente.

ALESSANDRO CANINO, L'ESORDIO CON IL BRANO ''BRUTTA - Alessandro Canino, che si è imposto nella terza puntata del programma ma che addirittura venticinque anni fa, da giovanissimo, era stato protagonista sul palco dell'Ariston, al Festival di Sanremo, con quello che era diventato un vero e proprio tormentone. Stiamo parlando di ''Brutta'', canzone dedicata a una ragazzina bruttina che, con una serie di rime accattivanti e una musica decisamente orecchiabile, a fine canzone veniva convinta come la bellezza fosse nell'occhio di chi guarda, nella fattispecie di chi cantava la canzone e le dedicava questa dichiarazione d'amore non convenzionale. Pur non trovando la vittoria nell'edizione 1992 del Festival della Canzone Italiana, Alessandro Canino finì di prepotenza nell'airplay radiofonico e riuscì a ricevere diversi premi, fra i quali anche quello che all'epoca era il prestigioso Telegatto. Sembrava l'inizio di una sfolgorante carriera, ma Alessandro Canino non è successivamente riuscito a replicare il successo di ''Brutta'', né con l'uscita dell'album, né con singoli successivi, compreso ''Tu tu tu'', con il quale tornò l'anno successivo sul palco del teatro Ariston nel Festival della città di fiori. Per il pubblico appassionato di musica italiana che si ricordava bene la sua performance sanremese, è stata comunque una sorpresa ritrovarselo sul palco di ''The winner is'', a contendersi davanti a Gerry Scotti e alla giuria la vittoria nella terza puntata, ottenuta cantando dei grandi successi della musica italiana come ''Diavolo in me'' di Zucchero, che ha dato sfogo alla sua anima più soul e scatenata, ma anche ''Adesso tu'' di Eros Ramazzotti, canzone probabilmente congeniale al massimo alle qualità e alle caratteristiche di interprete di Alessandro Canino.

ALESSANDRO CANINO, DOPO LE VARIE VITTORIE COME ANDRA' QUESTA SERA? - La vittoria nella terza puntata di ''The winner is'' è arrivata per Alessandro Canino allo scontro finale con la talentuosa Jole Virgilio, di professione infermiera che allo scontro finale si è però resa conto di trovarsi di fronte ad un professionista, tanto da sfruttare la formula del programma e decidere di lasciare la vittoria al suo rivale, accettando un premio in denaro di trentamila euro. Scelta rivelatasi lungimirante visto che la giuria avrebbe comunque portato in finale Alessandro. La terza puntata di ''The winner is'' è stata comunque decisamente particolare, visto che Alessandro Canino si è dovuto scontrare contro una girl-band, le ''Lollipop'', che a sua volta aveva avuto un passato piuttosto conosciuto in televisione e nella musica italiana dopo la vittoria in quello che è stato uno dei primi prototipi di talent show moderno nel nostro paese, ''Popstars''. Insomma, sul palco di ''The winner is'' non è inusuale ritrovarsi di fronte ad artisti già affermati. Per Alessandro Canino ora all'orizzonte c'è la sfida della finalissima, convinto che i 101 giurati del programma, capitanati da un'esperta assoluta della discografia come Mara Maionchi, non si lasceranno influenzare dal passato già di successo dell'artista fiorentino. Ora spazio alla finale, che sarà trasmessa in prima serata su Canale 5 questa sera.

RITA PAVONE, CHI È IL BIG CHE DUETTERÀ CON ALESSANDRO CANINO - Rita Pavone è un pezzo di storia della musica italiana. Da oltre cinquant'anni sulla cresta dell'onda, ha saputo farsi largo nel panorama musicale italiano grazie ad una presenza ed uno stile musicale ben diverso da quelli che erano i canoni degli anni 60. Molti suoi pezzi sono entrati nella memoria e cultura musicale degli italiani, come la pappa al pomodoro, la partita di pallone, come te non c'è nessuno. Rita Pavone è una delle uniche cinque cantanti donne italiane ad essere entrata in classifica in Gran Bretagna. Tante le sue partecipazioni a manifestazioni canore come Sanremo, Canzonissima, Un disco per l'estate. Celebrata in tante trasmissioni televisive per i suoi recenti 50 anni di carriera, Rita Pavone non nasconde di avere un rimpianto, raccontato a liberoquotidiano.it, quello di non essere rimasta in America quando era ancora giovanissima.

© Riproduzione Riservata.