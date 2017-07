AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI / Parla Valentina, la figlia di lui: "Se è felice lo sono anche io!"

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, parla Valentina

AMBRA ANGIOLINI E MASSIMILIANO ALLEGRI: PARLA VALENTINA, LA FIGLIA DELL'ALLENATORE SI SBOTTONA - La nuova storia d'amore dell'estate riguarda Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. Paparazzati e piazzati in prima pagina dal settimanale "Chi", l'attrice romana e l'allenatore di calcio, hanno conquistato tutte le prime pagine, sia cartacee che web, di giornali e blog di gossip in rete. Altro che Belen... la cronaca rosa questa estate appartiene all'Angiolini che, dopo la fine dell'amore con Francesco Renga e una breve relazione con Lorenzo Quaglia, pare avere ritrovato la serenità tra le braccia forti di Allegri. Da sempre molto discreta, Ambra ha cercato di tenersi lontana dal mondo del gossip in ogni modo a lei possibile. Dopo essere ritornata in televisione nel ruolo di giudice al serale di Amici 2017 però, per forza di cose, paparazzi e giornali di cronaca rosa, hanno nuovamente puntato gli occhi anche sulle sue dinamiche personali oltre che sulla sua brillante carriera e così... ci è scappato lo scoop! Successivamente, proprio Ambra si è trincerata dietro un "no comment" e, anche in rete, ha deciso di mettere da parte le condivisioni social. Specie su Instagram infatti, l'Angiolini era molto attiva ma, da qualche tempo, tutto tace: casualità? Ed intanto, Valentina Allegri, figlia di Massimiliano, si è sbottonata un poco, riaprendo la questione. Tra le pagine del settimanale Grazia in edicola, la figlia del noto allenatore è stata intervistata tra sogni e progetti: "Vorrei recitare, appena finisco gli studi mi piacerebbe entrare in un’accademia teatrale. Per il cognome che porto sarebbe troppo facile iniziare con dei reality show, ma la popolarità non è ciò che desidero. Voglio imparare un mestiere ed essere valutata per ciò che saprò fare", ha confessato.



Iscritta alla facoltà di Comunicazione alla Cattolica di Milano, confessa che Massimiliano Allegri tiene molto che lei possa intraprendere un percorso sano: "Non condivide la mia passione per il teatro e il cinema, ma se gli dimostro di volerlo davvero, credo mi aiuterà", ha affermato. Il rapporto con suo padre è molto forte e simbiotico: "Gli sono molto legata. A 16 anni sono voluta andare a vivere con lui per conoscerlo davvero. Era felice e spaventato, mi ha dato molte regole. Anche da maggiorenne dovevo tornare a casa alle 23. Però è stato anche fortunato, perché non amo tanto uscire la sera". E, in ultimo, per quanto riguarda il gossip dell'estate, Valentina parla ed appare breve e concisa nelle sue esternazioni: "Della vita di mio padre preferisco non parlare. Però vale la regola che se lui è felice, io sono felice per lui".

