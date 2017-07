America's Got Talent/ Video, Brandon Rogers dai provini alla morte: il talent pubblica la sua audizione

Brandon Rogers

America's Got Talent, Video, Brandon Rogers dai provini alla morte - È davvero strano vedere qualcuno in tv e poi sapere che pochi giorni dopo si è spento. Questo è il caso di Brandon Rogers, il dottore e ugola d'oro che si è presentato ad America's Got Talent ma che si è poi spento in un incidente d'auto. Ad annunciare la notizia è stato proprio il programma che, su richiesta dei genitori, ha voluto pubblicare il video con le audizioni del dottore dall'ugola d'oro.

Il dottore che sognava di diventare cantante era tra i più forti di coloro che si erano presentati all'audizione ma un sabato di giugno il suo sogno si è interrotto a causa di un incidente stradale. Il ventinovenne avrebbe dovuto cominciare a breve il talent show America’s Got Talent, ma le sue condizioni dopo l'impatto erano molto gravi tanto che a nulla è valsa la corsa in ospedale dove è arrivato già morto. La notizia della sua morte è nota già dal mese scorso ma quello che ha riportato Brandon Rogers alla memoria è proprio il fatto che dal programma hanno fatto sapere: "L’11 giugno scorso uno dei nostri concorrenti, Brandon Rogers, è tragicamente scomparso a casa di un incidente d’auto. Su richiesta della sua famiglia abbiamo voluto onorare la sua memoria pubblicando la sua audizione con tutti voi”. Clicca qui per vedere il video dell'esibisizione.

© Riproduzione Riservata.