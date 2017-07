BELEN RODRIGUEZ / News, la showgirl tra Stefano De Martino e Andrea Iannone?

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: LA SHOWGIRL ARGENTINA INDECISA TRA STEFANO DE MARTINO E ANDREA IANNONE? – Belen Rodriguez tra Stefano De Martino e Andrea Iannone. E’ questo l’ultimo gossip lanciato dal settimanale Chi, nel numero in edicola. La showgirl argentina è stata sorpresa in quel di Ibiza in compagnia dell’ex marito. Tuttavia, il loro è stato un incontro amichevole, alla presenza di Patrizia, la migliore amica di Belen e di Santiago. Dopo aver trascorso il suo weekend con il piccolo, il ballerino napoletano ha riportato Santiago dalla madre nella villa affittata da Andrea Iannone dove la showgirl sta trascorrendo le vacanze. Nelle foto pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, Belen saluta l’ex marito con un casto bacio sulla guancia. Secondo quanto si legge su Chi, però, il gesto amichevole nasconderebbe un sentimento che non sarebbe mai tramontato. La Rodriguez, dunque, è davvero indecisa tra l’attuale compagno e il padre di suo figlio? La showgirl, per il momento, non ha ancora commentato tali rumors anche se, sui social, a chi gli ha chiesto dove si trovi Iannone, ha risposto che è ad Ibiza con lei come, del resto, testimoniano le stesse immagini di Chi.

Tra un gossip e l’altro, la Rodriguez pensa anche al lavoro. La showgirl argentina, infatti, ha lasciato momentaneamente Ibiza per registrare le prime puntate di Tu sì que vales che condurrà con due sportivi d’eccellenza come Alessio Sakara, romano classe 1981, lottatore di arti marziali miste italiano, e il rugbista Martin Castrogiovanni. Bellissima, abbronzata e in splendida forma, la Rodriguez allontana tutti i pettegolezzi concentrandosi sul lavoro in attesa di tornare ad Ibiza per godersi altri giorni di totale relax.

© Riproduzione Riservata.