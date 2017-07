Beautiful, anticipazioni puntata 13 luglio: nuova proposta di matrimonio di Ridge a Brooke

Beautiful

LA PROPOSTA DI MATRIMONIO DI RIDGE

Il Natale sarà protagonista indiscusso della puntata di Beautiful di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. Brooke e Ridge lo festeggeranno insieme e, come non accadeva da anni, avranno al loro fianco anche il figlio RJ. La felicità della famiglia sarà completa e non mancheranno i ricordi delle feste passate, con l'inevitabile pensiero a Stephanie, vera anima del Natale dei Forrester. E tra un ricordo e l'altro, per Ridge ci sarà anche l'occasione di programmare il futuro con la dichiarazione che i telespettatori attendevano da tempo: donerà alla sua Logan l'anello un tempo appartenuto a Stephanie e le chiederà di sposarlo, formando quella famiglia che hanno desiderato per una vita intera. Il lieto fine sarà dunque vicino per la storica coppia della soap americana? O proprio ora che nessun ostacolo sarà all'orizzonte, accadrà qualcosa tra loro destinato a portare ad una nuova crisi?

NATALE IN SOLITARIA A VILLA FORRESTER

Il 25 dicembre sarà ormai alle porte e Quinn ed Eric penseranno di organizzare una grande festa a villa Forrester. Seguendo l'esempio di quanto accaduto in occasione del Ringraziamento, oggi a Beautiful vedremo il patriarca invitare tutta la famiglia per il tradizionale pranzo eppure ancora una volta non tutto andrà come previsto. Anche se gli inviti verranno puntualmente spediti, nessun darà conferma per la propria partecipazione. Rick informerà il padre di avere deciso di trascorrere in Natale insieme a Lizzie e a Maya, mentre Steffy deciderà di trascorrere la giornata da sola con Liam per evitare nuovi problemi legati a Quinn. Anche Brooke e Ridge non intenderanno partecipare alla cerimonia organizzata dal padre, pronti ad approfittare del loro primo Natale insieme dopo una lunga separazione. Per Eric la delusione sarà inevitabile ancora una volta a causa delle moglie? A distanza di mesi, i Forrester continueranno a non accettare la sua presenza in famiglia.

