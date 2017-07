Biagio Antonacci/ Video, record di like su Facebook: improvvisa "Prima di tutto" e manda i fan in delirio!

Biagio Antonacci cover disco

Biagio Antonacci, è record di like e commenti estasiati per il noto cantante che canta in diretta su Facebook!

Boom di Biagio Antonacci nel video della diretta sulla pagina Facebook (clicca qui per vederlo) dove improvvisa una versione live di "Prima di tutto", queste le sue parole "Ricordo quando l'ho scritta, chissà se queste emozioni arrivano a tutti". La canzone è stata suonata semplicemente con una tastiera elettronica. "Come tutte le cose più belle della vita, questa è una canzone che c'è e non c'è" spiega emozionato il cantante prima di intonare il celebre brano datato 1992, tratto dall'album "Liberatemi". Il video, pubblicato mercoledì 12 luglio ha riscosso in poche ore un incredibile successo, raggiungendo sfiorando addirittura le 500mila visualizzazioni e più di 33mila like. Il cantante ha concluso con queste parole il suo intervento: "Per un uomo sapere che qualcuno ascolta il tuo pensiero è la più grande vittoria nella vita". Con questi numeri si conferma uno degli artisti più seguiti nel panorama italiano.

Intanto arrivano novità riguardo le tappe del Tour 2017-2018, queste le date: Sabato 16 dicembre 2017 – Rimini (105 Stadium) Lunedì 18 dicembre 2017 – Lugano (Pala Resega) Martedì 19 dicembre 2017 – Genova (105 Stadium) Giovedì 21 dicembre 2017 – Torino (Pala Alpitour) Mercoledì 27 dicembre 2017 – Pescara (Pala Giovanni Paolo II) Venerdì 29 dicembre 2017 – Acireale (Pal’Art Hotel) Sabato 30 dicembre 2017 – Acireale (Pal’Art Hotel) Lunedì 8 gennaio 2018 – Bari (Pala Florio) Martedì 9 gennaio 2018 - Bari (Pala Florio) Sabato 13 gennaio 2018 – Eboli SA (Pala Sele) Martedì 16 gennaio 2018 – Reggio Calabria (Palasport) Venerdì 19 gennaio 2018 – Perugia (Pala Evangelisti) Sabato 20 gennaio 2018 – Livorno (Modigliani Forum) Martedì 23 gennaio 2018 – Pesaro (Adriatic Arena) Mercoledì 24 gennaio 2018 – Mantova (Pala Bam) Venerdì 26 gennaio 2018 – Padova (Kioene Arena) Sabato 27 gennaio 2018 – Padova (Kioene Arena)

