CRISTIANO MALGIOGLIO/ Mi sono innamorato di tuo marito, dagli esordi al suo ultimo album (Techetechetè)

Cristiano Malgioglio, il nuovo singolo, mi sono innamorato di tuo marito e la carriera a Techetechetè

CRISTIANO MALGIOGLIO, IL SUO NUOVO ALBUM ''MI SONO INNAMORATO DI TUO MARITO (TECHETECHETE’, 13 LUGLIO) - La nuova puntata di Techetechetè, che verrà trasmessa su Rai Uno dopo l'edizione serale del Tg1, sarà in parte dedicata a Cristiano Malgioglio, il noto autore discografico e conduttore televisivo, oltre che cantante. Il 23 giugno del 2017 è uscito il suo ultimo singolo dal titolo ''Mi sono innamorato di tuo marito'', che è già stato trasmesso da numerose emittenti radiofoniche italiane. Il brano è in realtà un adattamento della canzone interpretata da Deny e Dino negli anni settanta. Cristiano Malgioglio ha quindi tradotto ed adattato parte del testo originario. Il brano è uscito in anticipo rispetto alla pubblicazione dell'album che avverrà nei prossimi mesi, a data da destinarsi. Il nuovo progetto musicale di Malgioglio avrà ad oggetto grandi successi del passato brasiliani reinterpretati ed affiancati da brani legati agli artisti emergenti della tradizione musicale contemporanea del Brasile. Nel corso di una recente intervista rilasciata a Radio Cusano Campus, Malgioglio ha dichiarato che il suo brano è già molto popolare in Brasile e che spera diventi un tormentone anche qui in Italia. Pare che l'ispirazione del brano Mi sono innamorato di tuo marito sia arrivata grazie all'infatuazione dello stesso Malgioglio per il giocatore dell'inter Mauro Icardi, conosciuto negli studi di Chiambretti Night.

CRISTIANO MALGIOGLIO, GLI ESORDI DELLA SUA CARRIERA - Cristiano Malgioglio nasce a Ramacca nell'aprile del 1945. All'età di vent'anni raggiunge sua sorella a Genova e qui ha modo di conoscere alcuni cantautori genovesi dell'epoca come Gino Paoli e Luigi Tenco. L'incontro con Fabrizio De Andrè cambia la sua vita. Quest'ultimo lo presenta ad un'importantissima casa discografica. Da quel momento in poi ha inizio la sua straordinaria carriera di paroliere ed autore. Nel 74 il brano scritto da lui ed interpretato da Italo Ianne vince il Festival di San Remo. Nel 78 collabora con Giuni Russo, per la quale scriverà diversi brani. Il brano scritto da Malgioglio che raggiunse il maggior successo, anche grazie alla bravura dell'interprete, fu la canzone L'importante è finire, cantata dalla straordinaria Mina. Negli anni 70 intraprende anche la carriera di interprete. Negli anni 2000 raggiunge il successo televisivo affiancando Massimo Giletti in Casa Raiuno. Nel 2012 fonda la propria casa discografica chiamata Malgioglio Records.

