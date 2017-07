Cherry Season: Ayaz riconquista Oyku con una stupenda sorpresa (Anticipazioni puntata 13 luglio)

Cherry Season

LA SORPRESA DI AYAZ A OYKU

Nella sua programmazione Cherry Season ci ha abituato ad una serie di sorprese, più che altro organizzate da Ayaz per conquistare o farsi perdonare da Oyku. E proprio un lieto avvenimento sarà il protagonista della puntata di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Le anticipazioni ci svelano che l'architetto dovrà stupire l'amata, facendole dimenticare le sofferenze delle ultime settimane. Per questo, dopo avere convinto gli amici a tenere lontano Mete per un giorno intero grazie ad una scusa, organizzerà un momento indimenticabile al cinema. Qui le restituirà l'anello da lui ritrovato in fondo al lago (dopo che Oyku, in preda alla disperazione, lo aveva gettato) e le chiederà di trascorrere tutta la vita insieme, riprendendo la loro relazione dove era stata interrotta.

Oyku, i cui sentimenti non sono stati mai messi in discussione, accetterà e i due innamorati saranno nuovamente una coppia a tutti gli effetti. Per evitare la nuova intromissione di Mete nel loro rapporto, Ayaz e Oyku decideranno di mantere il segreto sulla loro riappacificazione, quanto meno fino a quando la situazione di Onem verrà chiarita. Nessuno dunque dovrà venire a conoscenza della splendida novità, ad eccezione di Ilker che fin dal primo giorno è stato colui al quale l'architetto ha raccontato tutti i suoi problemi. Riusciranno quindi ad evitare che il ricatto di Mete si trasformi in realtà?

