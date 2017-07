Chicago Fire 4/ Anticipazioni e diretta streaming puntata 13 luglio: un violento tornado e pericolosi cecchini

Chicago Fire 4

CHICAGO FIRE 4, ANTICIPAZIONI E DIRETTA STREAMING 13 LUGLIO - I protagonisti del Chicago Fire Department tornano in onda questa sera, nel prime time di Italia Uno con tre nuovi episodi, a partire dalle 21.15 su Italia 1. La serata dedicata alle vicende della Caserma 51 regalerà nuovi colpi di scena al pubblico italiano. Il primo episodio della serata è l’undicesimo della quarta stagione dal titolo Devastazione. Herman viene dimesso dall’ospedale e torna subito in servizio. Cindy, però, non nasconde i suoi timore e vorrebbe che restasse ancora in convalescenza prima di riprendere totalmente il suo lavoro. La squadra, nel frattempo, è alle prese con un violento tornado che rischia di mettere in ginocchio la città. Brett, infine, è molto preoccupata per Chili che sembra molto distratta.

NON TUTTI LO FAREBBERO – Il secondo episodio della serata s’intitola “Non tutti lo farebbero”. Severide e Alex vanno a letto insieme. Qualche giorno dopo, Alex le rivela che c’è la possibilità che in città ci sia un pericoloso terrorista. Hermann decide di testimoniare contro Freddie ma dopo aver parlato con il padre, chiede al giudice di non essere troppo severo con il ragazzo. Casey, nel frattempo, decide di aiutare Becks, a raccogliere fondi per la costruzione di un rifugio per le vittime del tornado ma, improvvisamente, Becks decide di far chiudere lo stesso rifugio. Boden, infine, scopre che Chili ha somministrato per errore della morfina ad una donna.

SOTTO ATTACCO – Il terzo ed ultimo episodio della serata s’intitola Sotto attacco. In città vengono diramati una serie di falsi allarmi che inducono a credere che stia per accadere qualcosa di terribile. Ciò che era stato solo previsto avviene davvero. Un edificio viene preso d’assalto da tre cecchini armati che cominciano a sparare all’impazzata, uccidendo e ferendo chiunque si trovi sotto il loro tiro. La squadra di Casey, bloccata all’interno dell’edificio, deve fare i conti con la possibilità che la morte colpisca uno di loro.

© Riproduzione Riservata.