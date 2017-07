ELISA ISOARDI E MATTEO SALVINI / Il Leader della Lega Nord sapeva già del tradimento? Le ultime di gossip

Elisa Isoardi e Matteo Salvini

SE TI TAGLIASSERO A PEZZETTI...

Se siete letteralmente pazzi per le news di gossip, dobbiamo affermare che questa estate, i vip non ci stanno facendo mancare alcuna gioia. Da Ambra Angiolini a Massimiliano Allegri, proseguendo per Raz Degan e Paola Barale e concludendo con Elisa Isoardi e Matteo Salvini: la conduttrice ha veramente tradito il leader della Lega Nord? La vicenda sta assumendo lentamente anche tratti grotteschi: ecco le ultime news. Lo scorso lunedì mattina, Salvini felice come una Pasqua, augurava un buon inizio settimana agli estimatori tramite Facebook. Quel post con la canzone di De Andrè "Se ti tagliassero a pezzetti" da "ascoltare a occhi chiusi", aveva sollevato non solo polemiche, ma anche qualche sospetto di troppo. Poi arriva il mercoledì e la copertina di "Chi", con in prima pagina il bacio di Elisa Isoardi e del noto avvocato Matteo Placidi. Scoop, panico e sentimenti contrastanti hanno invaso il popolo della rete con una domanda sovrana: Salvini sapeva già? Quel post dello scorso lunedì era un presagio oppure una chiara dedica (decisamente fuori luogo) nei confronti della presunta ex?

L'IRONIA DILAGA IN RETE

Matteo Salvini nelle ultime ore è andato anche in TV e, naturalmente, non ha accennato alle vicende personali che lo riguardano. Ed intanto, tra le TT di Twitter, gli hashtag #Salvini e #Isoardi stanno infiammando il famoso social network dell'uccellino azzurro. Impazza anche un profilo fake di Salvini con il politico intento nella condivisione di "Bocca di Rosa", anche se qualche utente storce il naso: "sul tradimento non si scherza", si mormora. I fotomontaggi però, si stanno sprecando e l'ironia sta letteralmente invadendo la rete ma, come ogni buon gossip che si rispetti, giusto il tempo di alcuni giorni e poi la situazione dovrebbe rientrare. "Salvini fregatene!", suggeriscono i fan. Il post di Facebook però, ha rimescolato le carte: Matteo sapeva già di Matteo? (scusate il gioco di parole, ma non si poteva fare di meglio!). I diretti interessati però, restano ancora in silenzio ma, per esprimere la vostra opinione, potete sempre consultare il post di Salvini cliccando qui.

