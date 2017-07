FRANCO RICCIARDI/ Le sue note musicali neomelodiche arrivano sul palco comico di Rai 2 (Made in sud)

Franco Ricciardi (LaPresse)

FRANCO RICCIARDI, IL CANTAUTORE NELLO SHOW DI RAI 2 (MADE IN SUD, 13 LUGLIO) - Questa sera, giovedì 13 luglio 2017, su Rai 2, alle ore 21:20 sarà trasmesso Made in Sud, lo show in cui si esibiscono, su di un palco, comici provenienti dal Sud Italia e non solo. È condotto da Gigi D'Alessio insieme alle soubrette Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Nella puntata di questa sera tra gli ospiti figurerà il cantautore Franco Ricciardi, che quest'anno ha lanciato il suo ultimo disco, Blu. È un album di inediti prodotto dalla sua casa discografica indipendente Cuore Nero Project, fondata nel 2009, nata anche allo scopo di diffondere il nuovo rap di stile partenopeo, che lo ha portato a collaborazioni musicali con musicisti come Co' Sang e Clementino. Made in Sud potrà essere l'occasione per promuovere il suo Blu, composto di canzoni in napoletano.

IL SUO DISCO ''BLU'' - Il disco del 2017 Blu è composto di 13 brani in dialetto napoletano, linguaggio da sempre utilizzato dal cantautore, a partire dai pieni anni '90, in cui il suo repertorio prediligeva canzoni d'amore appassionato. Inoltre il suo stile della prima parte della sua carriera veniva classificato nella particolare categoria, nata proprio in quegli anni, della musica neomelodica, indicando come tale un modo di fare canzoni dove l'accento napoletano sembrava essere esasperato dai cantanti, con inflessioni della voce tipici delle canzoni nate negli anni '70 e incentrate su storie di malavita o su amori disperati e malinconici. In quel periodo, negli anni '90, le canzoni di quello stile musicale erano accompagnate spesso da ritmi di tipo pop/rock. Poco dopo, però, lo stile del cantautore napoletano si è dimostrato sempre meno legato ai tipici vocalizzi neomelodici, inoltre ha abbracciato un tipo di musica che va dal rap al rock etnico, sperimentando anche diverse fusioni musicali. Questo disco è caratterizzato da sonorità urban, rock, rap, elettroniche, EDM ed abbraccia anche un tipo di sound mediterraneo. Si avvale, inoltre, della collaborazione di Raiz, ex leader degli Almamegretta, Vale Lambo, Enzo Rossi e Ivan Granatino.

LA CARRIERA MUSICALE - Franco Ricciardi (nome d'arte di Francesco Liccardo) nasce a Napoli, quartiere Secondigliano, il 6 ottobre del 1966. Tra il 1995 e il 1997 riscuote i primi successi con canzoni in napoletano, essenzialmente a Napoli e in Campania, e nel 1998 collabora con diversi artisti partenopei di successo che proponevano musica sperimentale ed etnica, come Maurizio Capone, Carlo Faiello, i 99 Posse, etc. Continua la sua carriera negli anni 2000 alternando diversi stili musicali e cantando anche in italiano, e nel 2011 il disco Zoom gli procura ancora più successo, partecipando anche a trasmissioni televisive nazionali, come Quelli che il calcio, presentando un sound di tipo urban. Nel corso degli anni successivi pubblica molti altri dischi e nel 2014 riceve il David di Donatello per la canzone 'A verità, di cui è anche co-autore, contenuta nel film Song 'e Napule.

