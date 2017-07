FRENCH CONNECTION/ Su Cielo il film con Jean Dujardin (oggi, 13 luglio 2017)

French connection

FRENCH CONNECTION, IL FILM IN ONDA SU CIELO: IL CAST - French Connection, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 13 luglio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di produzione francese che è stata realizzata nel 2014 ed è stata prodotta dalla casa di produzione Gaumont unitamente alla Légende Films è stata distribuita in Italia dalla Medusa Films. Buono il cast di attori, tra di essi spiccano Jean Dujardin e Gilles Lellouche mentre la regia è stata curata da Cédric Jimenez. Il film può essere ascritto al genere poliziesco ma non in prima visione essendo stato programmato diverse volte nei palinsesti televisivi del bel paese. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA - La storia gira intorno a un giudice francese che viene inviato a Marsiglia con lo scopo di sconfiggere la criminalità organizzata che opera nella cittadina francese. Il giudice Pierre Michel cerca in tale contesto di incastrare il capo dei marsigliese, tale Gaetan Zampa, ma si scontra con l’efferatezza del criminale, che non si preoccupa di effettuare sanguinosi delitti pur di mantenere il suo potere nella città. Come se non bastasse il giudice deve fare i conti sulla corruzione dilagante, corruzione che ha colpito importanti parti della polizia locale. La testardaggine del giudice, unita alla sua preparazione lo portano a intraprendere una guerra dal quale ci sarà un solo vincitore.

Il giudice nella lotta mette tutto se stesso e tralascia la sua famiglia, sono infinite le ore che egli passa nel proprio ufficio, ore che purtroppo portano alla separazione con la moglie. La donna infatti è sfiancata dalla continua tensione che vive quando sta insieme al suo coniuge, egli deve vivere perennemente sotto ingente scorta, con la paura di un attentato e con lo spavento che ad essere colpiti siano le persone che ama. La separazione dura qualche mese, poi però, tutto ritorna nei canoni della normalità, la donna capisce infatti che è troppo forte la sete di giustizia dell'uomo che ama e con la quale torna a vivere.

Pierre riorganizza completamente il suo ufficio, si affida ad un nucleo ristretto di poliziotti fidati, e alla fine nonostante i continui attacchi alla sua persona riesce a far ammanettare Zampa. L’arresto porta di fatto alla scomparsa delle bande criminali dalla città, una città che finalmente può vivere in maniera tranquilla, ma che di fatto ha perso il suo giudice perito nell'ultimo sanguinoso attentato

