Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno insieme?/ Attenzioni e sguardi complici a Matera

Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno insieme? L'attore e la giornalista avvistati in atteggiamenti complici...

Scoop di Novella 2000. Francesca Barra e Claudio Santamaria, pur di stare insieme, si sono affidati a Maria Santissima della Bruna. La giornalista e l’attore sono molto legati tra loro e domenica 2 luglio hanno visitato Matera nel giorno della festa patronale. I due hanno varie cose da condividere anche per le origini vicinissime: Francesca è nata a Policoro, provincia di Matera, e Claudio ha origini lucane perché sua madre è di Senise. La giornalista e l’attore si sono rivisti a Roma martedì 11 luglio, sulla terrazza dell’Hotel Roma per il compleanno di Marco Agnoletti. Francesca e Claudio sono stati per tutta la sera vicini, e c’è chi dice con certezza che si tenessero per mano. E così la Barra è stata la più invidiata soprattutto per come veniva riempita di attenzioni da Santamaria.

Lui è uno degli attori più interessanti del cinema italiano, ma anche uno degli uomini più affascinanti, che con le donne ha sempre avuto successo. Tra le sue numerose ex ricordiamo la bella Delfina Delettrez Fendi, madre di sua figlia Emma e l’attrice Vittoria Puccini ex di Alessandro Preziosi. Ricordiamo che l'attore con Lo chiamavano Jeeg Robot, vinse il premio come miglior attore protagonista, mentre il film si aggiudicò sette premi. Per Santamaria è stata la consacrazione definitiva davanti al grande pubblico.

