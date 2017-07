GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO / Quel selfie bollente manda il cantante su tutte le furie?

Gigi D'Alessio ed Anna Tatangelo

GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO: LEI PUBBLICA UNO SCATTO BOLLENTE E LUI SI ARRABBIA? - Gigi D'Alessio ed Anna Tatangelo continuano a tenere alti i riflettori sulla loro relazione d'amore. Da sempre (per il mondo del gossip) in crisi, il cantante e la Lady Tata più amata dagli italiani, sono tenuti d'occhio sia dagli estimatori che dagli haters e gli "addetti ai lavori". Di recente, Anna Tatangelo ha postato su Instagram uno scatto bollente che la ritrae in bikini e, tra commenti e apprezzamenti fin troppo pesanti, le immagini sensuali della cantante super abbronzata, hanno fatto una scorpacciata niente male di like. Secondo il popolo della rete, questi scatti avrebbero letteralmente fatto indignare Gigi D'Alessio ma noi invece, pensiamo che il musicista napoletano sia ben più ironico e sportivo di quanto il mondo del gossip voglia invece dipingerlo.

Circa un mese fa, proprio Anna Tatangelo ha avuto modo di raccontare la verità sul rapporto che la lega da molti anni a Gigi D'Alessio con il quale ha avuto anche un figlio, il piccolo Andrea. "Ci sono stati alti e bassi" ha confessato tra le pagine del settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. Ma, per un momento di "panico" generale, dopo poco rientra tutto con la seguente affermazione: "Li abbiamo superati insieme, grazie al rispetto che ci lega e all'importanza del rapporto". Da mesi infatti, circolano rumors sulla loro definitiva rottura e, con il matrimonio che tarda ad arrivare, queste potenziali indiscrezioni si erano fatte più massicce e solide. Dopo 12 anni di amore però, le cose sembrano andare ancora bene: "Ci sono state tante prove che abbiamo superato insieme", racconta Anna. "Mi sono presa cura del mio uomo nei momenti difficili, e non mi riferisco a quelle caz*ate sui soldi che hanno ingigantito, parlo di quando una persona sta male dentro e tu vivi il suo dolore e te ne prendi una parte. Gigi ha perso le persone più importanti della sua vita e io sono diventata ancora di più un punto di riferimento come lui lo è per me".

Per quanto riguarda invece le ultime polemiche televisive dopo "I Migliori Anni", Anna Tatangelo ha voluto replicare: "Ho un’età che mi dà una consapevolezza nuova, sono nel pieno della mia sensualità e della mia femminilità - spiega - Attaccare le donne dello spettacolo sul personale o sull’aspetto fisico, che magari è fonte di sofferenze e insicurezze, è bullismo, soprattutto perché se una conduttrice non ti piace puoi evitare di guardarla. Non siamo politici che rappresentano un Paese, rappresentiamo solo noi stesse. E non sopporto quelli che dicono “un personaggio pubblico deve accettare le critiche”. Stasera intanto, vedremo Gigi D'Alessio nuovamente su Rai2 per il nuovo speciale di Made in Sud. Se volete visionare lo scatto di Anna Tatangelo a cui facciamo riferimento, potete cliccare qui.

