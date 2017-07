GIULIA DE LELLIS / Video, Uomini e Donne: ex protagonisti la defollowano in massa, ecco perché

Giulia De Lellis, ex di Uomini e Donne contro di lei?

SCOPPIA IL “DEFOLLOW-DAY” MA UNA TELEFONATA SALVA LA VITA

Giulia De Lellis "presa di mira" dagli ex di Uomini e Donne? Instagram purtroppo (o per fortuna) rappresenta una piazza virtuale e una vetrina per tutti i ragazzi e le ragazze che sono passati in televisione alla corte della Queen. La polemica è scoppiat dopo le dichiarazioni di Valentina Vignali che si è offesa con Giulia De Lellis per via di alcune potenziali voci che le sarebbero arrivate ferendola molto rammaricare. "Non c'entra il fatto che non faccia più parte dell'agenzia... a me sono arrivate delle voci, cose brutte che ha detto del gruppo in Puglia e altre cose sul personale che mi hanno fatto molto male", ha affermato la Vignali su Instagram. La polemica social si era aperta dopo il grave lutto di Martina Luchena che ha perso il padre nelle passate giornate. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne, sono stati accusati di avere preso l'accaduto in maniera superficiale passando la serata insieme per festeggiare il 20esimo compleanno di Camilla Mangiapelo.



Proprio dopo questo forte dolore, Sonia Lorenzini, il fidanzato Emanuele Mauti e Giulia De Lellis, hanno immediatamente condiviso il loro messaggio di cordoglio nei confronti dell'amica comune, mostrando vicinanza in maniera pubblica e non privatamente come invece, hanno fatto la maggior parte dei ragazzi che hanno condiviso con lei il recente impegno televisivo in Salento. Dopo l'accaduto, gli ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno pensato bene di non seguire più oltre che la De Lellis, anche Sonia e il suo fidanzato. Valentina Vignali però, ha voluto precisare il reale motivo per il quale ha smesso di seguire la De Lellis e, il tutto sarebbe riconducibile soprattutto a problematiche personali. Pare che le cose però, si siano comunque ridimensionate privatamente mentre Giulia, ha espresso su Instagram tutta la sua perplessità ed ha anche svelato di avere chiamato Valentina. Cliccate qui per ascoltare le sue parole.

