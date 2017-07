GIULIA LUZI/ Dal festival di Sanremo allo show comico di Rai 2 (Made in sud)

Giulia Luzi a Made in Sud (LaPresse)

GIULIA LUZI, LA CANTANTE NELLO SHOW DI RAI 2 (MADE IN SUD) - A grande sorpresa, questa sera, torna Made in Sud con una puntata speciale e ricca di comicità e tanti ospiti tra cui Giulia Luzi, nota attrice e cantante. La Luzi ha partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo in coppia con il rapper Raige, proponendo il brano dal titolo Togliamoci la voglia (che da il nome anche al nuovo album della Luzi), che non è riuscito nemmeno a qualificarsi per la fase finale del programma. Prima della sua partecipazione al Festival, Giulia Luzi ha affermato di sentirsi più cantante che attrice, nonostante abbia preso parte a numerose fiction di successo come Un Medico in famiglia e I Cesaroni. Nel febbraio del 2017, in concomitanza con il Festival, è inoltre uscito il suo nuovo album Togliamoci la voglia che contiene, oltre al brano sanremese, anche due cover di grandi successi come C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones e Non, je ne regrette pas. Inoltre è presente un brano in cui Giulia Luzi ha duettato con il rapper napoletano Clementino. Nel novembre del 2016 ha vinto meritatamente la puntata finale di Tale e Quale Show in cui si sfidavano i grandi campioni del talent di Rai Uno presentato da Carlo Conti e ha incantato il pubblico e la giuria grazie ad una straordinaria interpretazione del brano Hurt di Cristina Aguilera.

ACCENI BIOGRAFICI - Giulia Luzi è nata a Roma nel gennaio del 1994. È una nota cantante, oltre che attrice e doppiatrice. La sua passione per il canto la porta a prendere lezioni già all'età di nove anni e, grazie agli insegnamenti di Rossella Ruini, dal 2004 in poi inizia la sua carriera di doppiatrice di film d'animazione, come L'era glaciale 2 e Winnie the Pooh. Nel 2006 entra nel cast de I Cesaroni e tre anni dopo partecipa alla nona stagione di Un medico in famiglia.

