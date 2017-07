game of thrones

Game of Thrones, l'inverno arriva a Milano il 15 e 16 luglio

Domenica 16 luglio debutterà la nuova edizione di Game of Thrones per la felicità dei fan che finalmente potranno vedere i nuovi episodi dopo gli slittamenti dei mesi scorsi. Ad accogliere la settima stagione della serie ci penserà Milano che metterà insieme una serie di eventi interamente dedicati a Game of Thrones e che si terranno al Castello Sforzesco.

La manifestazione, organizzata da BetterNow per Sky Atlantic HD, si terrà sabato 15 e domenica 16 luglio, nell’ambito delle iniziative dell’Estate Sforzesca promossa dal Comune di Milano al grido de “Il Trono di Spade: l’inverno al Castello” tra rappresentazioni sceniche e musicali che ci terranno compagnia fino alle 3:00 di notte quando verrà trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti la prima puntata de Il Trono di Spade 7. Maratone, trucchi, eventi dedicati alla serie ma, soprattutto, ai fanatici delle famiglie protagoniste che potranno prendere parte attiva alla due giorni milanesi iscrivendosi e collegandosi alla pagina sky.it/marathron.

“Il Trono di Spade: l’inverno al Castello” è gratuito e non prevede né accrediti e né biglietti da comprare a meno che non parliamo della proiezione della prima puntata in quel caso, non ci sarà nessun costo, ma l'ingresso sarà fino ad esaurimento posti.

