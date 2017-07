Gemma Galgani e Marco Firpo si sposano?/ Uomini e Donne, la dama in attesa della proposta di matrimonio!

Gemma Galgani e Marco Firpo

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Marco Firpo si sposano? La dama del Trono Over in attesa della proposta ufficiale

GEMMA E MARCO A NOZZE? - Gemma Galgani pronta alle nozze con Marco Firpo? Ebbene sì, la dama del Trono Over di Uomini e Donne confessa di essere pronta a sposare il cavaliere con il quale sta trascorrendo momenti indimenticabili. "Marco mi ha ridato gioia, speranza e spensieratezza. Fino ad oggi mi sono trattenuta molto per amore" ha svelato la Galgani in un'intervista che stata realizzata nel corso del ‘Chi summer tour 2017' che verrà trasmessa in tv venerdì 14 luglio in seconda serata. È proprio nel corso di questa chiacchierata al fianco di Alfonso Signorini che la dama ha allora ammesso: "Le nozze con Marco? Girerei questa domanda a lui. Io sono qui". Gemma è pronta a vestire l'abito bianco per Marco cosa che invece, a quanto pare, non avrebbe fatto con Giorgio Manetti, sul quale ha ancora da raccontare.

L'ACCUSA A GIORGIO MANETTI - "Non mi venisse a raccontare che è lui quello che ha patito e sofferto, perché non ci credo nemmeno se lo vedo. - dichiara Gemma su Giorgio, che continua - Io sono sempre stata tacciata come il mostro, la cattiva mentre io l'ho lasciato con amore e sono stata davvero sofferente per parecchio tempo. Ho vissuto tutto il periodo con Giorgio, con il timore di fargli capire il mio malessere. Credo di aver commesso questo errore ma non posso farmene una colpa". Se le impressioni su Giorgio non sono del tutto positive, Gemma si dice ancora incredula dei comportamenti e delle critiche che Tina Cipollari continua ad avere nei suoi confronti: "Ancora oggi non conosco il motivo del perché mi odi. È un mistero" conclude la dama di Uomini e Donne.

