Giulia Rebel (Reda Lapaite) / Velvet, chi è la fidanzata di Francesco Testi? Età, lavoro e curiosità

Giulia Rebel e Francesco Testi

Giulia Rebel (nome d'arte di Reda Lapaite): chi è la fidanzata di Francesco Testi? Età, lavoro e curiosità

Si chiama Reda Lapaite la fidanzata di Francesco Testi ma tutti la conosciamo meglio col nome d'arte di Giulia Rebel. Nata nel 1987 sotto il segno dei gemelli, di origini lituane, è una modella e attrice che dopo un'esperienza nel settore del fashion business ha deciso di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. È il campo della recitazione che l'ha vista splendere a approdare a ruoli importanti in fiction come L’Onore e il rispetto, Il Peccato e La Vergogna e in Rodolfo Valentino. Giulia Rebel è nota anche per la sua storia d'amore con Francesco Testi. I due attori sono fidanzati da 5 anni ormai e tra loro c'è un'ottima intesa, tanto che si inizia finalmente a parlare di nozze imminenti. Lo ha confessato proprio Testi nel corso di una recente intervista a Diva e Donna, dove ha dichiarato:

"Pensiamo alle nozze, ma non abbiamo ancora fissato una data. Perciò ci siamo scambiati una promessa solenne: trascorreremo l'uno accanto all'altra tutta la vita. - ha confessato l'attore, che ha poi fatto alla sua fidanzata una bellissima dichiarazione d'amore - Per me lei rappresenta la felicità e il benessere costanti. E' di una bellezza struggente, ha un carattere semplice e solare e un gran cuore. E' una delle persone più buone che abbia mai conosciuto. Credo che questa promessa valga molto di più di un vincolo burocratico.Ci manca la benedizione del sacramento religioso, ma arriverà. E vorremmo due figli". Un grande amore quello che lega Francesco a Reda e viceversa e che molto presto potrebbe trovare il suo coronamento sull'altare!

© Riproduzione Riservata.