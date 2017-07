HARRISON FORD COMPIE 75 ANNI/ Auguri al divo americano interprete di Indiana Jones (oggi, 13 luglio)

Harrison Ford compie 75 anni

HARRISON FORD COMPIE 75 ANNI: AUGURI ALL'INTERPRETE DI INDIANA JONES

Harrison Ford spegne oggi le sue prime 75 candeline, un traguardo importante per una delle icone del cinema americano, conosciuta per la sua partecipazione ad alcune della saghe più amate di sempre. Come non ricordare la sua interpretazione in Indiana Jones, film campione di incassi che è diventato il simbolo nell'immaginario collettivo dell'uomo avventuriero, accompagnato dall'incredibile cappello (ancora oggi prodotto con grande successo in una fabbrica brasiliana). Ma anche di Ian Solo in Guerre stellari, oltre che di Rick Deckard in Blade Runner. Avere 75 anni e non sentirli, per un interprete che è riuscito a lavorare costantemente in una lunghissima carriera, tanto da essere ancora oggi impegnato in nuovi progetti cinematografici.

L'ultimo di essi non è niente meno che Blade Runner 2049 nel quale Harrison Ford reciterà al fianco di Ryan Gosling. Ma sono tanti i successi dell'attore nato a Chicago, nell'Illinois, il 13 luglio 1942. Dal 1964, data nella quale ha esordito nel grande schermo con Alle donne piace ladro di Bernard Girard, ne ha fatta di strada diventando protagonista di numerose pellicole tra le quali (oltre a quanto sopra citato), Apocalypse Now, Il fuggitivo, Air Force One. Il suo ruolo in Witness - Il testimone del 1985 gli ha valso anche una nomination al Premio Oscar. A questo importante risultato vanno aggiunte anche le quattro nomination ai Golden Globe e una ai premi BAFTA.

© Riproduzione Riservata.