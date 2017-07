I BLONDE BROTHERS/ Il duetto con Alessio Bernabei li aiuterà a diventare i vincitori? (The Winner is)

I Blonde Brothers a The Winner is

I BLONDE BROTHERS, FINALISTI NEL TALENT SHOW MUSICALE THE WINNER IS - Questa sera su Canale 5 andrà in scena la finalissima di 'The winner is', il talent show musicale condotto da Gerry Scotti e tra i finalisti ci sono i Blonde Brothers che duetteranno con Alessio Bernabei. I loro precedenti successi e l'inizio della loro scalata nel mondo della musica risale appena a un anno fa, quando i due fratelli vicentini nel 2016 hanno ottenuto un ottimo riscontro nella classifica dei singoli, e un discreto successo soprattutto nel Nord Italia, grazie ad un pezzo in inglese, 'Feeling Blue', che li ha sostanzialmente fatti conoscere al grande pubblico. L'ascesa dei Blonde Brothers però va ancora avanti, e la vetrina di 'The winner is' si è rivelata ideale per Francesco e Luca, fratelli che prendono dalle loro chiome bionde il nome del duo, e che nella prima puntata della trasmissione sono riusciti a battere Roberta Gentile, voce particolarmente graffiante e validissima avversaria, che ha conteso ai due fratelli l'ingresso in finale fino all'ultimo voto.

I FRATELLI VICENTINI PREDILIGONO I TESTI IN INGLESE - La giuria composta da 101 esperti capitanata da Mara Maionchi e con al suo interno, fra gli altri, Alfonso Signorini, non ha avuto però dubbi nel mandare avanti Luca e Francesco, con i Blonde Brothers che hanno sicuramente dimostrato di aver fatto tesoro dell'esperienza discografica dei tempi recenti, arrivando sul palco di ''The winner is'' già pronti per un'esperienza televisiva. Al contrario di diversi concorrenti passati sul palco dello show di Canale 5, i Blonde Brothers sembrano decisamente più a loro agio alle prese con canzoni in inglese, e così è stato nella puntata vinta, la prima dello spettacolo, in cui hanno presentato due versioni molto intense e ben realizzate di ''Oh hey'' e ''Let her go'', perfette per i due fratelli che sanno reninterpretare al meglio alcuni dei brani più melodici del pop inglese. Va sottolineato però come, al momento di giocarsi la vittoria finale con Roberta Gentile, i Blonde Brothers abbiano saputo costruire il loro ''trionfo di tappa'' con un pezzo in italiano reinterpretato con grande energia, ovvero 'Vietato Morire', il brano con cui Ermal Meta ha conquistato il podio e la critica nell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Una prova che, oltre a permettere ai Blonde Brothers di vincere la puntata, è suonata come un avvertimento agli altri concorrenti di ''The winner is'' in merito alla versatilità dei due ragazzi vicentini, che riescono dunque a spaziare tra vari generi musicale e a cantare bene sia in inglese, sia in italiano.

I BLONDE BROTHERS SARANNO LORO I VINCITORI? - L'amore per la musica è stato trasmesso ai Blonde Brothers dal papà, che spesso si è trovato a lavorare all'estero, soprattutto in America, e portava dischi sempre nuovi che i due ascoltavano con grande entusiasmo, imparando successivamente a suonare la chitarra e a reinterpretare i pezzi di maggior gradimento. Anche i numerosi viaggi hanno permesso ai Blonde Brothers di ottenere una grande padronanza con l'inglese e trovarsi dunque perfettamente a loro agio nelle cover in lingua straniera. Una marcia in più che potrebbe essere decisiva nella finalissima di ''The winner is'', con programma che proclamerà il proprio vincitore in prima serata nella puntata conclusiva, che andrà in onda questa sera.

IL DUETTO CON ALESSIO BERNABEI. L'ex voce dei Dear Jack, dal 2015 ha intrapreso la carriera solista, partecipando due volte al Festival di Sanremo. Deve il suo iniziale successo con i Dear Jack al talent Amici di Maria De Filippi, dove partecipa nel 2012 e vince il premio della critica. Da solista ha all'attivo un solo album pubblicato, Noi siamo infinito del 2016. In un'intervista durante l'ultima partecipazione a Sanremo Alessio Bernabei alla domanda sul perchè meritasse la vittoria, ha risposto che lui essendo giovane ha ancora tanto da raccontare e dimostrare. Forse è per questo che ha accettato di partecipare al programma di Jerry Scotti The winner is, un game show in cui accompagna nella puntata finale i Blonde Brothers alla ricerca della vittoria finale.

© Riproduzione Riservata.