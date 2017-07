Il Segreto anticipazioni: una misteriosa chiamata a Lucas, nuovi problemi con Marcos? (puntata 13 luglio)

Il Segreto

NUOVI PROBLEMI PER I SANTACRUZ, NON C'È PACE PER LORO NELLA SOAP IL SEGRETO

La soap tornerà oggi su Canale 5 a partire dalle ore 15:30, al termine dell'appuntamento pomeridiano con Cherry Season. Si ripartirà dalle grave situazione economica nella quale verranno a trovarsi i Santacruz a causa del blocco di tutti i loro averi. Severo non si rassegnerà a queste nuove difficoltà e sarà il primo a rimboccarsi le maniche, lavorando nella pasticceria di Candela. Ma se ancora le novità negative non fossero sufficienti, arriverà oggi una misteriosa telefonata ricevuta da Lucas. Sol ascolterà soltanto parte di essa e chiederà spiegazioni al marito che purtroppo non sarà chiaro con lei. Finirà quindi per scatenare la sua totale apprensione, soprattutto quando la signora Moliner comincerà a sospettare che sia in qualche modo coinvolto il piccolo Marcos.

LE CONSEGUENZE DEL COLPO DI STATO

Il colpo di Stato del settembre del 1923 finirà per causare delle conseguenze anche nelle trame de Il Segreto. In realtà il complicato paesino spagnolo sarà escluso da ripercussioni dirette, in quanto in esso non si vedranno i militari. Eppure le difficoltà nei trasporti saranno inevitabili anche intorno ad esso e finiranno per provocare dei rallentamenti nel trasferimento di Nicolas e Alfonso a Murcia. Il marito e il fratello di Mariana si recheranno nella cittadina per verificare l'identità del corpo ritrovato qualche giorno prima ma il cui volto sarà poco riconoscibile. Ma il figlio di Rosario sarà costretto a tornare a casa prima di vedere tale cadavere, non potendo raggiungere in tempi brevi il luogo nel quale esso si troverà. Il solo Nicolas proseguirà il suo disperato viaggio, sperando che non sia la donna che ama ad avere perso la vita in quelle tragiche circostanze. Dovrà dunque prepararsi al peggio?

