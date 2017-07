Justin Bieber/ News: un record dopo l'altro su Youtube per la pop star canadese (oggi, 13 luglio)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: GLI INCREDIBILI DATI DELLE SUE ULTIME HIT

La pausa dal Purpose Tour prosegue e Justin Bieber può approfittare di qualche settimana di vacanza in Australia, dove si è recato anche per prendere parte alla Hillsong Conference (un evento religioso al quale aveva partecipato anche nel 2015). E mentre la pop star si gode qualche giorno di meritato riposo, le sue hit continuano ad essere protagoniste delle classifiche di tutto il mondo, prime fra tutte quelle americane. Despacito Remix e I'm The One si riconfermano al primo posto della chart di Billboard Hot 100, mentre 2U (la recente canzone nata dalla collaborazione con David Guetta) si attesta nelle prime venti posizioni della stessa.

Ma sono soprattutto le visualizzazioni su Youtube a confermare quanto Justin Bieber sia amato in tutto il mondo, sia che canti da solo sia che decida di dare vita ad una collaborazione con qualche altra famosa pop star. A confermarlo arrivano gli incredibili dati da lui raggiunti negli ultimi mesi: il video ufficiale di I'm The One, nel quale Bieber si esibisce insieme a DJ Khaled, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne sfiora i 500 milioni di visualizzazioni in meno di tre mesi dalla sua pubblicazione. Anche la versione remix di Despacito in collaborazione con Luis Fonsi e Daddy Yankee è riuscita ad attestarsi a 405 milioni di visualizzazioni. Superati invece in circa un mese i 100 milioni di views per 2U, nel cui video le modelle di Victoria's Secret cantano la hit nata dalla collaborazione con David Guetta.

