LA LINGUA DEL SANTO/ Su Iris il film con Antonio Albanese e Fabrizio Bentivoglio (oggi, 13 luglio 2017)

La lingua del santo

LA LINGUA DEL SANTO, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI: IL CAST - Una pellicola di genere commedia che è stata prodotta nel 2000 per la regia di Carlo Mazzacurati e con il soggetto e la sceneggiatura che hanno visto in prima linea lo stesso regista mentre nel cast Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio, Isabella Ferrari e Toni Bertorelli. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA DEL FILM "LA LINGUA DEL SANTO" CON ANTONIO ALBANESE - Il film narra le vicende personali di un uomo di nome Willy, da tutti conosciuto come Alain Delon (Fabrizio Bentivoglio) che dopo un matrimonio felice con l’amata Patrizia (Isabella Ferrari) durato ben ventitre anni si ritrova al capolinea a causa della separazione proprio con Patrizia. Willy infatti non sembra aver accettato la fine del suo matrimonio, cadendo sempre più nella depressione e non riuscendo risalire. L’uomo infatti non ha neanche più il suo lavoro essendo stato licenziato dall’azienda in cui lavorava ed in cui vestiva i panni del rappresentante di articoli di cancelleria, e perciò passa le sue giornate nell’ozio più profondo trovando una sorte di pace e tranquillità solo osservando la laguna.

Willy per fortuna ha un caro amico con il quale condivide gioie e dolori. Si tratta di un quarantenne come lui, Antonio (Antonio Albanese), ex giocatore di rugby noto soprattutto per la sua caratteristica di giocare con la sigaretta in bocca. Willy e Antonio si sentono molto simili per quanto riguarda la loro situazione di quarantenni senza ne arte ne parte ed insieme frequentano spesso un bar poco raccomandabile di Padova. Un giorno però i due comprendono di dover dare una svolta alla propria vita e così formano una coppia di ladri alquanto maldestra e inesperta.

L’occasione per riuscire finalmente a cambiare posizione si presenta quando per puro caso i due si ritrovano tra le mani una reliquia di Sant’Antonio ed esattamente la sua lingua. Questa circostanza da loro modo di comprendere che è arrivato il momento di sfruttare questa fortuna capitata loro. Così decidono di chiedere un grosso riscatto per migliorare la loro posizione economica. Tuttavia i due maldestri ladri non hanno fatto i conti sul come riuscire a riscuotere il riscatto senza essere intercettati e scoperti.

