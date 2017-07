Lilli Gruber/ Resta a La7 fino al 2022: tutte le novità del palinsesto

Lilli Gruber

Lilli Gruber, la giornalista resta a La7! Per lei contratto quinquennale fino al 2022: ecco tutte le novità

DALLA GRUBER ALLE NOVITA' DI LA7 - Lilli Gruber viene blindata da La7 , contratto fino al 2022 per a giornalista. Queste le parole di Urbano Cairo, editore del gruppo: "Un quinquennale come si fa con i calciatori a cui tieni". A Milano c'è stata la presentazione del nuovo palinsesto. Conferme per Corrado Formigli e David Parenzo, con un triennale. La novità principale è il ritorno alla tv in chiaro di Corrado Guzzanti che a partire da novembre, dal lunedì al venerdì, farà una cartolina satirica. Zoro, ovvero Diego Bianchi, lasciata Rai3, arriva a La7 con la squadra che aveva a Gazebo per preparare uno spettacolo in prima serata, che andrà in onda da fine settembre. Ci sarà anche un ciclo di otto film di Nanni Moretti, che saranno preceduti da un'introduzione dello stesso regista. Resta il ruolo centrale del Tg diretto da Enrico Mentana con cui, ha sottolineato l'editore, "il rapporto non è mai stato così buono".

Conferma naturale per Otto e mezzo che supera il 6% di share. Confermati anche Faccia a faccia di Giovanni Minoli così come confermati Omnibus, Coffee Break, L'Aria che tira e Tagadà. Infine, sono in arrivo altre trenta nuove puntate del gioco culinario Fuochi e Fiamme, torna Grey's Anatomy, arriva Star Trek e ci sarà spazio anche per Atlantide con Andrea Purgatori, mentre a settembre tornerà Miss Italia con la conduzione di Francesco Facchinetti. Chiude invece la Gabbia di Gianluigi Paragone che sta pensando a un nuovo programma così come Parenzo e Luca Telese

© Riproduzione Riservata.