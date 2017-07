Luigi Berlusconi, bacio

Luigi Berlusconi, Imma Battaglia: "Il bacio gay? Un bellissimo gesto d'affetto"

Tra gli scoop degli ultimi giorni di gossip non possiamo non ricordare il bacio gay di Luigi Berlusconi finito subito in tendenza su Twitter soprattutto per la contrapposizione con l'ex Premier Silvio Berlusconi. Luigi Berlusconi gay? In un primo momento si è pensato di sì ma in seguito si è parlato di un gesto di ripicca a discapito di coloro che avevano osato tanto da invadere la sua privacy a Villa Certosa. Sulla questione vige ancora il mistero e mentre la famiglia Berlusconi continua a tacere, l'attivista per i diritti LGBT Imma Battaglia ha deciso di prendere la parola per dire la sua.

Nei mesi scorsi si è parlato tanto di lei e della sua storia con Eva Grimaldi ormai resa nota in tv e sui giornali, ma oggi torniamo ad occuparci di lei per via delle sue dichiarazioni. Ai microfoni di Radio Cusano Campus, Imma Battaglia parla del bacio gay di Berlusconi jr dicendosi certa che non si è trattato di un gesto falso ma di un vero e proprio gesto d'affetto e liberatorio. In particolare, la Battaglia ha detto: "Non fingeva. Quando ho visto la foto, da brava attivista ho pensato 'è gay e non ha paura di esserlo, che bello'. Non ho letto le didascalie e non penso che lo facesse per finta, quello è stato un bellissimo gesto di affetto e di intimità". Quando avremo la risposta ufficiale?

