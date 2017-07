MADE IN SUD, LO SPECIALE / Anticipazioni 13 luglio: i comici napoletani tornano su Rai2 in prima serata

Speciale Made in Sud

MADE IN SUD, RISATE E DIVERTIMENTO ANCHE FUORI ONDA

Made in Sud, lo spettacolo comico condotto da Gigi D'Alessio su Rai2, dopo essere andato in vacanza è tornato in scena dallo scorso 5 luglio 2017 con un nuovo appuntamento speciale. La stessa cosa infatti, succederà anche questa sera dove, a partire dalle 21.10 circa, i comici napoletani si avvicenderanno sul palcoscenico per tenere compagnia agli estimatori con battute e sketch. Al fianco del Gigi Nazionale, anche Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, esattamente come i precedenti appuntamenti. L'appuntamento speciale extra, regalerà come sempre al pubblico ore spensierate di simpatia e divertimento. Ed intanto, gli amici di Made in Sud, stanno intrattenendo il pubblico anche lontani dalle telecamere del celebre programma che li ha resi famosi. Ecco perché, lo scorso 10 luglio, il cast della celebre trasmissione comica, ha avuto modo di esibirsi in occasione del ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida. L'appuntamento con i comici ha preso il via in piazza Madonna della Pace a Dimaro a partire dalle 21.15. I divertentissimi comici hanno intrattenuto il pubblico presente per circa due ore, e, tra i protagonisti principali, grandissimi applausi per Mino Abbacuccio, il tatuatore pazzo, Nello Iorio, Peppe Laurato e Antonio D’Ausilio, già protagonista di Zelig negli anni passati e oggi uno dei comici di punta di Made in Sud con il personaggio del poeta italiano.



In piazza con tutti gli altri comici, non potevano mancare anche Enzo Fischetti il professore della trasmissione, Gino Fastidio, Edoardo Guadagno, Luca Ceruti, Emmanuel Ceruti, Salvatore Turco, Fabio Moschetti, Enzo Boffelli, Zerottantuno (Stefano Friscia e Carlo Casolaro) e Gianni Marino. Made in Sud, nonostante il vasto cast di comici, non ha colpito il pubblico così come si poteva immaginare. Questo per Gigi D'Alessio e la compagna Anna Tatangelo, non è stato esattamente un anno fortunato. Lady Tata infatti è stata abbondantemente criticata al fianco di Carlo Conti durante "I Migliori Anni" e, il compagno, secondo le prime voci di corridoio, pare che potrebbe non ricevere conferma di conduzione. La notizia era arrivata da Alberto Dandolo, irriverente penna di Dagospia che scriveva: "Gira voce che Gigi D’Alessio, 50, stia attraversando un periodo complicato. Il suo Made in Sud su Rai 2 non convince: il prossimo anno D’Alessio non verrà confermato alla conduzione. E le sue tensioni si starebbero riversando nel rapporto con la bella Anna Tatangelo".



Questa edizione di Made in Sud infatti, non si era aperta del tutto in maniera positiva, basti pensare anche alla polemica messa in piedi da Gigi e Ross che hanno deciso di lasciare il programma e sono stati “rimpiazzati” proprio dal celebre cantante di Napoli. Stasera, a partire dalle 21.10 circa, andrà comunque in onda su Rai2 lo Speciale Made in Sud che regalerà ai telespettatori alcune ore di spensieratezza mettendo da parte la bollente estate italiana. Il programma condotto da Gigi D'Alessio con Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci, potrà essere visionato sia in diretta che replica streaming attraverso il portale ufficiale di RaiPlay oppure scaricando l'applicazione da Store iOS, Android e Windows Phone in modo da visionare il programma comico anche in mobilità ovunque voi vi troviate disponendo semplicemente di una connessione dati tramite tablet, phablet e smartphone di ultima generazione oppure anche tramite Personal Computer con normale connessione WIFI e Fibra. L'appuntamento con lo Speciale di Made in Sud, è quindi rinnovato per la prima serata di oggi, sulla seconda rete di Casa Rai.

