MARCELLA BELLA/ Su Rai1 il successo di Montagne verdi: ricordi della cantante catanese su Rai 1 (Techetechetè)

Marcella Bella, Techetechetè ne celebra la carriera

MARCELLA BELLA, I SUCCESSI RIPROPOSTI SU RAI 1 (TECHETECHETE’, 13 LUGLIO) - Sarà dedicata a Marcella Bella parte delle puntata di Techetechetè, il programma di Rai Uno che raccoglie i momenti televisivi più belli degli ultimi decenni, che andrà in onda oggi, giovedì 13 luglio. Oggi, infatti rivedremo la nota cantante italiana catanese che ha raggiunto il successo con brani come Nell'Aria e Montagne Verdi. Secondo una recente intervista rilasciata a Soundsblog pare proprio che la cantante stia lavorando ad una molteplicità di nuovi progetti, primo fra tutti il probabile atteso ritorno al Festival di Sanremo. Marcella Bella ha infatti dichiarato di lavorare da circa un anno e mezzo ad un progetto e che, se riuscirà a partecipare alla prossima edizione del Festival, vorrà farlo con un brano che lasci davvero il segno.

MARCELLA BELLA, IL NUOVO ALBUM E LA PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL DI SANREMO - Il suo nuovo album, che uscirà a settembre 2017, presenta sonorità inedite per la cantante catanese con sfumature rock e soul grazie anche allo zampino di un mostro sacro della musica mondiale come Mario Biondi. Quest'ultimo, come ha dichiarato la stessa Marcella Bella, è molto entusiasta dell'album. L'intenzione di partecipare al prossimo Festival di Sanremo è confermata dal fatto che uno dei brani facenti parte del nuovo progetto musicale è stato escluso dall'album stesso. La cantante ha inoltre dichiarato di apprezzare alcuni cantanti contemporanei come Marco Mengoni, Lorenzo Fragola e J-Ax con il quale darebbe volentieri vita ad un insolito duetto. Ha inoltre parlato della malattia di suo fratello Gianni Bella e di come anche in una situazione così complessa, lui sia riuscito a trasmetterle una straordinaria serenità, insegnandogli qualcosa di nuovo.

MARCELLA BELLA, LA CARRIERA - Marcella Bella, il cui vero nome è Giuseppa Marcella Bella, nasce a Catania nel 1952. A soli 13 anni partecipa ad una gara canora organizzata da Teddy Reno ma la vittoria, seppur meritata, non le può essere convalidata per via della sua età, non conforme al regolamento. La sua carriera musicale vera e propria ha inizio nel 71 quando prende parte alla Mostra Internazionale di Musica Leggera, con un brano scritto da suo fratello Gianni. L'anno successivo partecipa al Festival di Sanremo con il brano Montagne Verdi, canzone che consacra il suo successo.

