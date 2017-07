MARCO CAFIERO/ Il personaggio di Francesco Testi ha una relazione con Clara (Velvet 4)

Francesco Testi, Velvet 4

MARCO CAFIERO E LO SMACCO DI ANA (VELVET 4, PUNTATA 13 LUGLIO 2017) – Tutto pronto per la seconda puntata della quarta stagione della serie spagnola Velvet incentrata sulle vicende che girano attorno alla casa di moda della Velvet con sede a Madrid. Tra i protagonisti c’è anche l’attore italiano Francesco Testi che vesti i panni di Marco Cafiero, figlio di un imprenditore italiano che ha acquisito la maggioranza delle quote dell’azienda per cui nominato nuovo direttore della galleria madrilena. In attesa di scoprire cosa accadrà nella puntata in onda questa sera su Rai 1, ricordiamo cosa ha fatto nella prima puntata il personaggio di Marco Cafiero. In particolare il nuovo direttore ha ricevuto nel proprio ufficio la visita di Ana appena rientrata da Londra. La donna ha proposto al giovane Cafiero la messa in produzione di una nuova linea di pret-a-porter maggiormente indirizzata verso donne non propriamente ricche. Anna insomma vorrebbe che la casa si apra ad un pubblico più vasto e non più composto da soli ricchi.

LA RELAZIONE CLANDESTINA DI MARCO CAFIERO CON CLARA – Marco Cafiero dopo aver attentamente ascoltato la proposta della donna si dice contrario ed assolutamente non d’accordo che questa nuova linea possa portare dei benefici alla Velvet sia in termini economici che di visibilità. Incassato il no da Marco, Ana però non si da per vinta e sfruttando la momentanea presenza a Madrid decide di incontrarlo per sottoporre a lui la sua nuova proposta. Infatti, la donna con l’aiuto di Mateo che nel frattempo ha lasciato la Velvet per divergenze con lo stesso Marco ed ora dirige una importante rivista di glamour, confeziona una presentazione nella quale vengono evidenziati i punti di forza della nuova linea e che viene sottoposta all’attenzione di Cafiero senior il quale accetta con entusiasmo. Un brutto smacco quindi per Marco che tuttavia si sente appagato dalla relazione clandestina che sta portando avanti con Clara, l’unica che non sembra trovarlo insopportabile.

© Riproduzione Riservata.