MARGUERITE/ Su Rai 3 il film con Catherine Frot e Andrè Marcon (oggi, 13 luglio 2017)

MARGUERITE, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI: IL CAST - Una pellicola di genere commedia nata da una coproduzione internazionale che ha visto impegnato anche artisti francesi diretta nel 2015 dal cineasta Xavier Giannoli che ne ha scritto il soggetto per poi sviluppare la sceneggiatura in collaborazione con Marcia Romano. Nel cast sono presenti Catherine Frot, Andrè Marcon, Christa Theret e Michel Fau. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA - Il film è ambientato nel 1921 a Parigi. In un enorme e maestoso castello vive la signora Marguerite Dumont (Catherine Frot) dotata di una grande passione per il canto. Come spesso accade, Marguerite decide di organizzare una grande festa al castello per potersi esibire e così invita un numero cospicuo di amanti della musica. Tutti accettano il suo invito pur non conoscendo la signora Dumont e non apprezzando la sua voce. La donna però non consoce i loro pensieri perché nessuno le ha mai detto che in realtà non è molto intonata, infatti pur mettendoci tutta la passione che ha e la grinta, Marguerite davvero è molto stonata cosa che porta tutti i suoi invitati ad applaudirla in pubblico per poi deriderla alle spalle.

Tuttavia, la ricca Marguerite si troverà un giorno di fronte ad un giornalista sui generis ed alquanto irriverente e provocatorio che decide di realizzare un articolo su di lei e sulla sua ultima performance che la valorizza molto. Questa circostanza convince Marguerite a dedicarsi maggiormente al suo sogno di cantare e nonostante il marito provi a dissuaderla in tutti i modi, lei si dice convinta ad andare avanti in cerca della sua strada verso il mondo del canto perché davvero convinta di avere un talento unico per il canto.

Per poter eseguire una giusta preparazione Marguerite decide di chiedere il prezioso aiuto di una ex diva che le insegna tutti i trucchi del mestiere. Così giorno dopo giorno, Marguerite acquista sempre più consapevolezza della sua voce e dopo aver appreso anche le giuste nozioni di tecnica vocale per evitare di stonare decide finalmente di affrontare il grande pubblico per il suo primo e vero concerto.

