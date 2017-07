Martina Luchena/ Uomini e donne, silenzio social per la corteggiatrice e il suo tronista

Martina Luchena, Uomini e donne

MARTINA LUCHENA E RICCARDO GISMONDI ANCORA IN SILEZIO SOCIAL

Un nuovo giorno è sorto e di Martina Luchena ancora non abbiamo ancora nessuna notizia ufficiale. L'ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e donne ha perso suo padre e la notizia ha lasciato tutti senza parole. La foto della bella Martina e il suo papà ha fatto subito il giro dei social e dei siti web ma la cosa che ha colpito subito tutti è stata la solidarietà di tutti per la bella mora che, proprio in questi giorni, era impegnata sul set di alcuni eventi e programmi estivi soprattutto pronti a pubblicizzare e promuovere alcuni prodotti. Sul set, Martina Luchena ha avuto modo di stringere nuove amicizie soprattutto con Giulia Latini e Mario Serpa. I tre sembravano davvero inseparabili e sorridenti nelle foto postate nei giorni scorsi sui social, e adesso?

Martina ha deciso di vivere il suo lutto in silenzio e lontano dai social ma, soprattutto, lontano dalle polemiche visto che i fan di Uomini e donne hanno notato che il suo tronista, Riccardo Gismondi non ha ancora commentato via social quanto è accaduto. Le polemiche in questi momenti sono davvero sterili e senza significato ma, sicuramente, il tronista avrà usato vie "private" per dimostrare la sua vicinanza alla sua ex corteggiatrice. Ne sapremo di più nelle prossime ore.

