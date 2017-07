Martina Maccari/ Chi è la moglie di Leonardo Bonucci? Età, lavoro, figli e curiosità

Martina Maccari Leonardo Bonucci

Martina Maccari è la moglie di Leonardo Bonucci, noto calciatore della Juventus. Età, lavoro, figli e curiosità

Di Martina Maccari ultimamente ne abbiamo spesso sentito parlare sia per le vicende di gossip e per quella più drammatica riguardante il figlio della ragazza e del calciatore Leonardo Bonucci. Il difensore juventino, in queste ore, sembra vicinissimo al clamoroso trasferimento al Milan. Martina Maccari ci tiene molto sulla privacy, le info che lei stessa ha messo sui suoi profili social, instagram e facebook su cui è molto attiva e dove condivide non solo sprazzi di vita quotidiana che interessano non solo la sua vita ma anche quella dei suoi due figli, Lorenzo e Matteo, insieme alla sua grande passione per le scarpe.

Classe 1985, Martina è nata il 19 novembre ed è del segno dello scorpione. Alta, fisico esile e una lunga chioma mora che le scendono sul suo volto. Martina Maccari possiede un blog personale, lo Zoo di Zoev che non aggiorna però da un po' di tempo. In una piccola biografia abbiamo scoperto che reputa di essere alta quattro centimentri di troppo, e che si è sposata il primo uomo più alto di lei che ha trovato e che, ovviamente, l'ha fatta innamorare. Tra Martina e il suo Leonardo non è stato il classico colpo di fulmine quanto piuttosto una scommessa. Queste le sue parole: "Non mi sembrava proprio il mio tipo. Poi invece, ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere. Un anno di litigate, poi la Juve, il matrimonio, Lorenzo". L'amore tra i due è cresciuto giorno dopo giorno, oggi sono una splendida famiglia.

