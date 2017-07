NOMINATION EMMY AWARDS 2017/ Probabili candidati: lunga lista di serie TV in lizza per il “Miglior Drama”

Nomination Emmy Awards 2017

NOMINATION EMMY AWARDS 2017: LA LISTA DELLE SERIE TV PER LA CATEGORIA “MIGLIOR DRAMA”, LE POSSIBILI CANDIDATURE - Da sempre, le serie TV occupano un posto decisamente importante nel panorama degli eventi ufficiali. Ecco perché, la Television Academy si appresta a mettere in piedi la 69esima edizione per premiare le migliori serie così come gli attori della stagione TV appena passata. I nominati saranno annunciati alle 8,30, ora americana (in Italia saranno le 17.30). Nel nostro paese la cerimonia di premiazione verrà trasmessa su Rai4, direttamente dal prestigioso Microsoft Theater di Los Angeles. Questa nuova edizione degli Emmy Awards 2017, promette già delle sorprese non indifferenti e così, a darne l'annuncio saranno Anna Chlumsky, nel cast di Veep, e Shemar Moore, storico protagonista di Criminal Minds che vedremo anche nella prossima stagione televisiva in S.W.A.T. (in onda sempre sulla Cbs). Grande assente della manifestazione Game of Thrones che, con la sua settima stagione che partirà la prossima domenica, per una questione di tempistiche non è potuta rientrare nell'edizione attuale. Sono moltissime le serie che puntano al premio per il "Miglior Drama" e, tra le tante, occupano un posto di rilievo: Better Call Saul, Mr. Robot, Homeland ed House of Cards, The Handmaid's Tale, Stranger Things, Goliath e The Crown. Perplessità per le nomination della terza stagione di Twin Peaks, This Is Us e Westworld. Chissà quindi, se le ultime tre, oltre che il pubblico avranno convinto o meno l'Academy. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

NOMINATION EMMY AWARDS 2017: PROBABILI CANDIDATI, ATTORI E SERIE TV - Grande attesa per le nomination degli Emmy Awards 2017, che verranno annunciati nella giornata di oggi, giovedì 13 luglio. L'edizione degli Emmy è la 69esima e i nominati saranno annunciati da Anna Chlumsky e Shemar Moore in mattinata (tra le 8.30 e le 11.30) mentre le premiazioni saranno trasmesse in diretta il prossimo 17 settembre. "This Is Us" è uno degli spettacoli con maggiori possibilità di riuscita, così come "The Handmaid's Tale", uno dei gioielli di Hulu, che il critico Tucker ha definito una delle maggiori produzioni del noto servizio internet di video su richiesta. La serie potrebbe essere nominata come "miglior drama" dell'edizione in corso della nota manifestazione. Ken Tucker attende di vedere molti show nuovi tra i nominati e, sicuramente, non si deluderanno le sue aspettative. Secondo il noto critico inoltre Elisabeth Moss, che nella serie sopracitata interpreta Difred, si candida al premio come migliore attrice.



Per quanto riguarda le commedie, "Veep" dovrebbe essere il nominato numero uno senza alcun rivale nonostante la concorrenza di "Atlanta" su FX e "Master of None" su Netflix. Eccovi, a seguire, le previsioni di Ken Tucker per quanto riguarda le nomination.



Tra le serie drammatiche, oltre a "The Handmaid's Tale" (Hulu) e "This Is Us" (NBC), si aggiungono:



"The Crown" (Netflix),

"Stranger Things" (Netflix),

"Better Call Saul" (AMC),

"Westworld" (HBO),

"The Americans" (FX).



Per quanto riguarda l'attore principale in una serie drammatica, sempre secondo il critico, i nominati potrebbero essere:



Sterling K. Brown ("This Is Us")

Bob Odenkirk ("Better Call Saul")

Kevin Spacey ("House of Cards")

Rami Malek ("Mr. Robot")

Matthew Rhys ("The Americans")



Le previsioni di nomination per le attrici principali invece:



Claire Foy ("The Crown")

Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale)

Robin Wright ("House of Cards")

Christine Baranski ("The Good Fight")

Viola Davis ("How to Get Away With Murder")



Per le serie commedy, i favoriti potrebbero essere:



"Veep" (HBO)

"Atlanta" (FX)

"Master of None" (Netflix)

"Black-ish" (ABC)

"Transparent" (Amazon)

"Silicon Valley" (HBO)

"Unbreakable Kimmy Schmidt" (Netflix)



Attore principale per le serie televisive del genere commedia:



Donald Glover ("Atlanta")

Anthony Anderson ("Black-ish")

Jeffrey Tambor ("Transparent")

Thomas Middleditch ("Silicon Valley")

Hank Azaria ("Brockmire")

Ted Danson ("The Good Place")



Attrice principale per le serie televisive del genere commedia:



Julia Louis-Dreyfus ("Veep")

Tracee Ellis Ross ("Black-ish")

Ellie Kemper ("Unbreakable Kimmy Schmidt")

Issa Rae ("Insecure")

Lily Tomlin or Jane Fonda ("Grace and Frankie")

Sarah Jessica Parker ("Divorce")



Ecco infine, quali potrebbero essere secondo Ken Tucker le serie limitate che dovrebbero ricevere la nomination agli imminenti Emmy:



"Big Little Lies" (HBO)

"Feud" (FX)

"The Immortal Life of Henrietta Lacks" (HBO)

"Gilmore Girls: A Year in the Life" (Netflix)

"Fargo" (FX)

