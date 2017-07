Oroscopo Paolo Fox, previsioni oggi 13 luglio 2017 a LatteMiele

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 13 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

I SEGNI AL TOP- Andiamo a vedere i segni top per la giornata di oggi, 13 luglio 2017, nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Il Cancro ha un buon cielo per chi deve parlare di questioni di soldi o famiglia. Sabato e domenica ci sarà un calo, quindi bisogna agire. Marte, Sole e Luna sono intriganti. Agosto è il mese dell'amore, che però si potrà conoscere magari oggi. Il Leone se deve fare pace con qualcuno, dopo due mesi pesanti, si deve dare da fare. E' un bel cielo per chi vuole innamorarsi, ma non ci si deve allargare troppo con le spese. Questa potrebbe essere una ragione per rinviare un evento familiare. La Vergine vivrà una giornata importante, cercando di superare momenti complessi. Si deve evitare lo stress e il mettere troppi pensieri nella testa. Il segno può vivere una situazione di distacco con il segno Saturno opposto non è negativo perché ha tagliato cose inutili e critiche. Chi ha detto basta in amore o lavoro ora sta meglio. A volte bisogna strappare il dente.

GIORNATA "IN SALITA" PER.., - E' interessante analizzare da vicino, nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox, i segni da considerarsi flop. I Gemelli non si sentono molto tranquilli, nella maggior parte dei casi c'è stato un cambiamento di casa e lavoro che ha portato stress perché non è stato voluto. Negli ultimi due anni si sono fatte cose contro la volontà. Molti si sono messi in condizione di evitare problemi, parando colpi di persone non corrette o di situazioni non prevedibili. Lo Scorpione regala energia agli altri perché la riceve. L'inizio settimana è stato pesante, ma il recupero lento sta portando i suoi frutti. Si potrebbero lasciare soldi alle persone per orgoglio. Non si agisce per denaro, ma per desiderio. Qualche nato in questo segno potrebbe pensare a qualcosa di importante. Disturbi col Sagittario. L'Acquario potrebbe avere qualche spesa di troppo, ma è una giornata sicuramente importante dal punto di vista dei sentimenti. Si è pagato probabilmente una cosa non dovuta per un errore dei conti.

OROSCOPO IN PILLOLE - Come di consueto torna l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Pesci vivono un momento in cui cercano di rialzarsi ma non ce la fanno del tutto. Serve allenare il fisico perché lo stress in questo periodo lo ha inevitabilmente minato. L'Acquario si potrebbe dover trovare a sostenere qualche spesa di troppo. Probabilmente è stato fatto un errore nei conti che può aver portato a delle scelte piuttosto complicate. Il Capricorno si deve dare una mossa per evitare che magari una scelta di qualcun altro possa condizionare le prossime settimane. Il Sagittario vive un periodo di verifica in amore e può trovarsi a dover prendere delle decisioni di sicuro non facili.

© Riproduzione Riservata.