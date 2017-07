PAOLA BARALE E RAZ DEGAN / In vacanza ad Ibiza: la paparazzata di “Chi”, costa parole al veleno

Paola Barale e Raz Degan

IL GOSSIP DI LUGLIO PARTE DA IBIZA

Non c'è pace per nessuno, neppure d'estate. Anzi, la stagione bollente, trasforma i paparazzi in perfetti segugi in cerca di tartufo. Ne sanno qualcosa Paola Barale e Raz Degan che, ritorno di fiamma o meno, sono stati "presi di mira" dai fotografi di gossip e posizionati in bella vista tra le pagine del settimanale "Chi", in edicola da ieri con il nuovo numero. L'ex (?) coppia si trovava ad Ibiza in vacanza insieme e, dopo la lunga - quanto impegnativa - parentesi della 12esima edizione de L'Isola dei Famosi che ha visto proprio trionfare l'attore israeliano, gli occhi si sono incessantemente puntati sulle dinamiche personali in attesa di un loro potenziale ritorno di fiamma. I buoni propositi sembrano esserci tutti, ma la storia insegna che non tutto appare come sembra (oppure come realmente è). Il gossip del mese di luglio però, parla chiaro e non se la sente di tacere: Paola e Raz, sono in vacanza insieme. La risposta social di entrambi, non si è fatta attendere e così, dopo gli scatti privati, sia la Barale che Degan hanno risposto per le rime ad Alfonso Signorini (direttore della celebre rivista).

PAROLE DI FUOCO PEGGIO DELLE ALTE TEMPERATURE

Secondo le fonti più maliziose, Paola Barale si sarebbe "esibita" in topless per cercare avidamente un ritorno in pista dopo il lungo momento di pausa lontana dai riflettori della televisione. “E la luna splende alta nel cielo.. comunque e un bel #vaffa a tutti quelli che oltre a vendere o comprare scatti rubati hanno anche venduto l’anima al diavolo”, ha scritto la showgirl sul celebre social network fotografico. Meno diplomatico invece, Raz Degan che, postando uno scatto, ha scritto a seguire: “Hai mai notato che quando qualcuno dice che gli dispiace dire qualcosa, in realtà non vede l’ora di dirla?”. La didascalia è stata accompagnata anche da una serie di hashtag proprio rivolti al direttore della rivista in prima persona e, senza ombra di dubbio, arrivano come replica ufficiale a ciò che è stato pubblicato sul settimanale in edicola da ieri. Sia Paola Barale che Raz Degan, nonostante sappiano perfettamente come funziona il loro mondo, non amano essere paparazzati quando sono lontani dai riflettori e, come volevasi dimostrare, questa antipatica parentesi ha gettato un'ombra sulle vacanze ad Ibiza. Niente di irrisolvibile, sia chiaro! Cliccate qui per visionare lo scatto di Raz e leggere i famosi hashtag.

