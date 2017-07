ROSAMUNDE PILCHER: SCHERZI DEL DESTINO/ Su Canale 5 il film con Henriette Richter Rohl (oggi, 13 luglio 2017)

Rosamunde Pilcher - Scherzi del destino

Rosamunde Pilcher: Scherzi del destino, il fim in onda su Canale 5 oggi, giovedì 13 luglio 2017 alle ore 16.30. Una pellicola di genere sentimentale realizzata nel 2014 in Germania per la regia di Hans Jurgen Togel e con il soggetto e la sceneggiatura che ovviamente fanno riferimento al libro scritto dalla famosa artista tedesca di origini britanniche e rivisto da Martin Wilke. Nel cast sono presenti Henriette Richter Rohl, Gaby Dohm e Christof Arnold. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA TRAMA - La pellicola narra dell’amore non corrisposto tra Steve Hedgeson, giovane e talentuoso architetto e Cory, la donna che Steve vede come la sua futura moglie. Steve è da sempre innamorato di lei ed infatti la considera come la donna della sua vita, colei con la quale costruire una bellissima famiglia e magari avere numerosi figli, tuttavia questi suoi propositi rimangono tali in quanto il giorno in cui Steve si fa coraggio e decide di dichiarare il suo amore a Cory con una bellissima proposta di matrimonio, la donna rifiuta. Questo evento lo turba molto tant’è che Steve decide di passare la serata bevendo.

Complice una bevuta di troppo, Steve si trova l’indomani a letto con Jennifer Miller che è una giovane artista. Fino a poche ore prima sconosciuta, Jennifer ora sembra essere diventata sua moglie, infatti a causa di un malinteso per Steve ci sono tutti gli indizi per pensare di aver sposato in quella notte folle proprio Jennifer. La cosa peggiore è che Steve ora deve affrontare tutti, compresa Cory. Questa situazione giorno dopo giorno per il giovane architetto diventa insostenibile tant’è che si ritrova a gestire un matrimonio che non aveva per niente preventivato con una donna che non conosce bene e che non ama ma alla quale si sta affezionando sempre più. Le cose si complicano maggiormente quando Cory sembra in qualche modo voler tornare sulla sua decisione e si dice interessata fortemente alla sua proposta di matrimonio.

A questo punto Steve non sa davvero cosa fare, da una parte c’è la donna della quale è sempre stato innamorato che gli da certezza e felicità, ma dall’altra c’è una giovane donna che gli ha insegnato a vivere la vita con maggiore leggerezza e spensieratezza. Una bella decisione da prendere, verso quale donna allora Steve indirizzerà la sua scelta?

