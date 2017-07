ROSANNA FRATELLO/ Il gossip su Aldo Moro e il ritorno su Rai1 della cantante (Techetechetè)

Rosanna Fratello, la cantante e attrice torna su Rai1 (LaPresse)

ROSANNA FRATELLO NEL VARIETA' DI RAI 1 (TECHETECHETE’, 13 LUGLIO) - Tra i tanti protagonisti della puntata di Techetechetè prevista per oggi, giovedì 13 luglio 2017, ci sarà anche Rosanna Fratello, nota cantante ed attrice. Lontana da moltissimi anni dalle scene musicali e televisive, recentemente è tornata alla ribalta, soprattutto dei rotocalchi rosa, grazie ad una presunta relazione avuta in passato con Aldo Moro, poco prima dell'omicidio di quest'ultimo. Rosanna Fratello ha più volte sottolineando, ai microfoni dell'Adnkronos, l'inconsistenza e la non fondatezza di tali notizie, asserendo che tra lei ed Aldo Moro non ci fu in maniera assoluta nessun tipo di relazione sentimentale, ma partecipò ad alcune cene in cui lui era presente solo perché suo padre era un convinto democristiano. Sempre secondo le dichiarazioni rilasciate all'Adnkronos, tali notizie false e di dubbio gusto infastidirebbero lei e la sua famiglia, oltre ad infangare la memoria di uno dei più grandi statisti italiani.

ROSANNA FRATELLO, LE ULTIME APPARIZIONI IN TV - Negli ultimi anni Rosanna Fratello ha partecipato a diverse trasmissioni televisive in veste di ospite, come il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, I migliori anni, o la trasmissione di Eleonora Daniele, Storie Vere. In tale contesto ha parlato della sua carriera e dei suoi successi cinematografici come il film Sacco e Vanzetti. Tra i suoi grandi crucci c'è il fatto di essere ricordata sempre e solo per i suoi più grandi successi discografici come il brano Sono una donna, non sono una santa. Anche nella trasmissione di Carlo Conti, la cantante è chiamata a riproporre esclusivamente le sue grandi hit musicali del passato.

ROSANNA FRATELLO, I SUCCESSI - Rosanna Fratello nasce a San Severo nel 1950. A soli 17 anni la casa discografica Enzo Amadori le propone un interessante contratto discografico che le permette di produrre un album contenente reinterpretazioni di alcuni brani del Sanremo 1967. Nel 1969 partecipa al Festival di Sanremo come protagonista. Sempre in quell'anno vince la Gondola d'oro grazie al brano Non sono Maddalena, altro suo grande successo. Negli anni 80, dopo un periodo di crisi, torna alla ribalta con l'album Mediterraneo, mentre nel 2011 pubblica l'album Tre rose rosse, in collaborazione con Cristiano Malgioglio.

