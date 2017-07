SALVATORE LAMPITELLI/ Il duetto con Fausto Leali basterà per incoronarlo vincitore? (The Winner is)

Salvatore Lampitelli a The Winner is

SALVATORE LAMPITELLI, FINALISTA NEL TALENT SHOW MUSICALE DI CANALE 5 (THE WINNER IS, 13 LUGLIO) - Salvatore Lampitelli, questa sera sarà uno dei concorrenti che si contenderanno in prima serata su Canale 5 la vittoria nel talent show musicale ''The winner is'', condotto da Gerry Scotti. Salvatore che duetterà con Fausto Leali si è guadagnato l'accesso alla finalissima grazie alla vittoria nella quarta puntata del programma, e punterà al successo finale facendo leva su quella voglia di riscatto che ha contraddistinto la sua esperienza sin dal momento in cui ha messo per la prima volta piede sul palco. Salvatore Lampitelli infatti è un ragazzo che vive di musica, coraggiosamente e senza scendere mai a compromessi: napoletano, ha fatto molti sacrifici per riuscire ad ottenere tramite l'organizzazione di serate e piccoli eventi ciò che gli serve per vivere e per continuare a coltivare il suo grande sogno, diventare qualcuno nel mondo della musica italiana. Sacrifici che Salvatore ha ricordato al momento di presentarsi al pubblico di 'The winner is', ricordando che molto spesso quanto guadagnato grazie a serate ed esibizioni in città gli fosse sufficiente solamente per fare benzina e tornare a casa con il suo furgone. Salvatore ha cercato per anni una porta aperta dove esibire il suo talento e il palcoscenico di ''The winner is'' sembra ideale per lui, tanto che la sua esibizione nella quarta punta del programma ha impressionato i giudici.

SALVATORE LAMPITELLI, LE SUE SFIDE - Davanti a personaggi esperti come Mara Maionchi, con anni di ''X Factor'' alle spalle, ed Alfonso Signorini, Salvatore Lampitelli si è guadagnato la vittoria nella puntata con 'Insieme a te sto bene', pezzo non tra i più conosciuti ma di grande intensità nella discografia di Lucio Battisti. Poi ha dimostrato di sapersela cavare molto bene anche con i pezzi di caratura internazionale cantando ''Human'', e quindi è riuscito a conquistare la vittoria nello scontro finale contro la coreana Hana Kim, grande talento ma che non è riuscita a battere la grinta di salvatore nell'interpretazione di ''Basta che mi vuoi''. Salvatore vorrebbe imporsi nella musica come un artista completo e a tutto tondo e non limitarsi a ricevere quella che potrebbe essere l'etichetta di neomelodico.

Il suo cammino a ''The winner is'' è contraddistinto da una grande voglia e una grande determinazione in tutte le sfide che ha sicuramente impressionato il pubblico, e che Salvatore come detto ha affermato derivi dalle sue esperienze di vita, dovendosi guadagnare spazio con la musica sulla strada, senza appoggi e senza grandi palcoscenici di fronte, motivato sia quando si trova a cantare di fronte a dieci persone, sia di fronte a cento, sia, come il caso di ''The winner is'', davanti a una platea televisiva potenzialmente formata da milioni di persone. Una gavetta che è servita però a Salvatore Lampitelli per muoversi con disinvoltura anche davanti alla telecamera della tv, senza sentirsi spaesato o emozionato di fronte a questo radicale cambio di prospettiva.

SALVATORE LAMPITELLI, SARA' LUI IL VINCITORE? - La vittoria nella quarta puntata di ''The winner is'' rappresenta dunque un riscatto importantissimo, ma per la carriera di Salvatore Lampitelli sarebbe sicuramente la vittoria nel programma ad apportare un salto di qualità che ripagherebbe di anni e anni di sacrifici. Sicuramente un programma come quello condotto da Gerry Scotti può in ogni caso fornire una vetrina straordinaria a livello di visibilità, ma Salvatore sa di potersi giocare carte importanti proprio grazie a quella marcia in più già vista nella quarta puntata rispetto ad altri concorrenti. I pezzi in italiano, soprattutto quelli che parlano d'amore, sembrano essere i suoi cavalli di battaglia, ma Salvatore ha dimostrato di possedere anche una voce soul, graffiante e profonda, capace di adattarsi anche a molte hit internazionali del momento. Per scoprire quali saranno i pezzi scelti da Salvatore Lampitelli per cercare la vittoria finale a ''The winner is'', l'appuntamento è per questa sera su Canale 5.

IL DUETTO CON LEALI. Fausto è stato sempre considerato uno dei cantanti italiani dalla voce più singolare. Ha regalato alla musica italiana numerose canzoni bellissime, come A chi, Io amo, Mi manchi, Ti lascerò, cantata insieme ad Anna Oxa e con cui vinse Sanremo nel 1989. Negli ultimi anni si è prestato ad alcuni programmi televisivi di intrattenimento della Rai, come tale e quale show e Ballando con le stelle. Dopo aver pubblicato il nuovo album, anticipato dalla cover A chi mi dice dei Blue, cantata insieme a Mina, torna a farsi vedere in televisione partecipando alla puntata finale del programma di Jerry Scotti, The winner is. Anche lui dovrà sostenere uno dei quattro finalisti, Salvatore Lampitelli, e cercare di portarlo alla vittoria finale.

