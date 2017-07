SERGIO FRISCIA/ Il comico quali sketch riserverà questa sera? (Made in sud)

Sergio Friscia a Made in Sud (LaPresse)

SERGIO FRISCIA, IL COMICO NELLO SHOW DI RAI 2 (MADE IN SUD) - Oggi in prima serata su Rai Due, torna l'appuntamento con l'irrefrenabile comicità degli artisti di Made in Sud. Il fortunato programma condotto da Fatima Trotta, Elisabetta Gregoraci e Gigi D'Alessio verrà dunque riproposto in veste speciale per un serata che si preannuncia entusiasmante. Tra gli ospiti comici della serata ci sarà anche Sergio Friscia che affiancherà i conduttori. Il comico siciliano si cimenterà nelle sue esilaranti parodie di personaggi come Beppe Grillo. Il comico, durante la scorsa stagione televisiva, ha fatto parte del cast di Mezzogiorno in famiglia, la trasmissione di Rai Due che va in onda sabato e domenica mattina. Inoltre ha preso parte al programma di Canale 5, Striscia la notizia, in veste di inviato grazie alla sua fortunata imitazione di Beppe Grillo. Sono poi da segnalare alcune ospitate in programmi Rai come Music Quiz, condotto da Amadeus, e I soliti ignoti-il ritorno. Dal 2016 ad oggi fa inoltre parte del cast della trasmissione radiofonica Tutti pazzi per RDS, in onda su Radio Dimensione Suono. Nel corso del 2017 ha partecipato al film L'ora legale, diretto ed interpretato dal duo comico siciliano Ficarra e Picone, nei panni del vigile Gianni. Negli ultimi mesi è inoltre impegnato nella sua tournée teatrale che lo sta portando in giro per l'Italia con lo spettacolo dal titolo Stasera la passerete...Friscia!

LA CARRIERA - Sergio Friscia è un noto comico siciliano nato a Palermo nel 1971. La sua carriera d’attore comico prende il via nel 1995 quando partecipa alla trasmissione La sai l'ultima?, diventando già noto al grande pubblico. Due anni dopo entra nel cast di Macao, trasmissione comica di Rai Due. Negli anni 2000 prende parte a numerose serie televisive come Squadra antimafia e Il Capo dei Capi. Nell'ottobre del 2015 prova a cimentarsi anche nel mondo della musica, pubblicando l'album L'altro Me. Numerose sono inoltre le sue partecipazioni in veste di attore in numerose produzioni cinematografiche, come la pellicola di Leonardo Pieraccioni dal titolo Il professore Cenerentolo, nel 2015.

© Riproduzione Riservata.