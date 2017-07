SHADES OF BLUE / Recensione e anticipazioni di seconda e terza puntata

Shades of Blue, la serie con Jennifer Lopez approda in prima serata su Canale 5

COMMENTO SECONDA PUNTATA: QUANT'È POP, QUEST'HARLEE SANTOS

Si è concluso da poco il secondo appuntamento con Shades of Blue, la serie tv made in the USA interpretata nientemeno che da Jennifer Lopez. La sua Harlee Santos è una protagonista unica nel suo genere: nonostante ricopra un ruolo autorevole all'interno del New York City Police Department, ella è costantemente al centro di intrighi e sotterfugi degni della più scaltra mente criminale di Brooklyn. L'attenuante, per parlare ancora in termini polizieschi, è la suprema vocazione della squadra alla risoluzione dei casi, talvolta anche attraverso l'impiego di mezzi e stratagemmi decisamente poco ortodossi. Unconventional è anche la scelta di proporre al grande pubblico dell'ammiraglia Mediaset un prodotto tanto audace, che, per una volta, di spagnoleggiante ha ben poco: niente più "segreti" in prima serata, vien da sé, almeno per tutta la durata di Shades. Passando alle pagelle degli interpreti, J.Lo è inaspettatamente brava nel mettere in scena la grinta e la spavalderia di un'investigatrice fuori dalle righe. Con lei, è il caso di dirlo, il poliziesco si tinge di rosa e diventa ultra-pop. "Pop" inteso non come quel genere musicale di cui peraltro la Lopez è paladina, ma come espressione generica per descrivere quel modo di fare tv poco pretenzioso e squisitamente trash.

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA SHADES OF BLUE

Il settimo episodio di Shades of Blue si è chiuso con un clamoroso cliffhanger: Wozniak ha appena scaraventato giù da un tetto due persone, ma Harlee ancora non lo sa. Nella prossima puntata, la donna si renderà conto della falsità di Matt, e deciderà di prendersi una pausa (giustificata) dal lavoro. Nonostante le condizioni disperate di Saperstein, questi ce la farà. Quando l'uomo si sveglierà, Harlee lascerà nelle sue mani il suo destino: sarà lui a consigliarla sul da farsi. La protagonista si recherà di nuovo a Rikers per affrontare Miguel. Dal canto suo, Wozniak sarà più diffidente nei confronti dei suoi, e Raul, infastidito, lo affronterà dinanzi all'intero corpo di polizia. Harlee, decisa a incastrare Matt, chiederà a Stahl una microspia per registrare le sue conversazioni. Per un attimo, dunque, i due saranno alleati, e non si esclude nemmeno l'ipotesi di una svolta romantica.

