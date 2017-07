STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: The Winner Is (giovedì, 13 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 13 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 13 luglio 2017, il palinsesto dei canali Mediaset prevede un'ampia scelta di programmi sono previste due gare a premi, The Winner Is su Canale 5, che probabilmente si confermerà come il programma Mediaset più visto del giovedì, e Avanti un altro su Mediaset Extra. Su Italia 1 e su Top Crime andranno in onda rispettivamente nuovi episodi dei telefilm Chicago Fire IV in prima tv e Bones XI. L'offerta di film sarà ampia e diversificata, grazie a The Counselor - Il procuratore su Rete 4, Bravetown su La 5, La lingua del santo su Iris e Devil su Italia 2. La programmazione cinematografica sarà completata dalla trasmissione in seconda serata di Animal - Il segreto della foresta su Italia 1 e Ipotesi di reato su Rete 4. Boing trasmetterà due episodi del cartone animato Adventure Time. In tarda serata su Canale 5 invece, andrà in onda il programma di soft news Hit The Road Man. Ma dopo questa intensa introduzione, vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

The Winner Is condotto da Jerry Scotti è una gara canora in cui otto concorrenti si sfidano cantando dal vivo canzoni italiane e straniere. Il giudice di questo spettacolo che mette in palio un montepremi finale di 150.000 euro è Mara Maionchi. Al termine di The Winner Is va in onda Hit The Road Man, un magazine tv condotto da Pascal Vicedomini in cui vanno in onda servizi su grandi attori del cinema, musicisti e uomini di spettacolo. Chicago Fire è un telefilm americano che ha come protagonisti dei pompieri e paramedici del Chicago Fire Department.

Su Italia 1 va in onda la quarta stagione trasmessa in prima tv in chiaro. Animal - Il segreto della foresta, trasmesso in seconda serata su Italia 1, è un film dell'orrore del 2014 diretto da Brett Simmons. La storia è ambientata in una foresta abitata da una presenza misteriosa e terrificante. The Counselor - Il procuratore in prima tv su Rete 4 è un thriller di Ridley Scott con un cast di alto livello che comprende Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron Diaz e Penélope Cruz. Il protagonista è un avvocato in difficoltà economiche che rimane invischiato in un traffico di cocaina in Messico. In seconda serata su Rete 4 andrà in onda un altro thriller, Ipotesi di reato diretto da Roger Michell e interpretato con Ben Affleck e Samuel L. Jackson. Bravetown su La5, è la storia di un dj minorenne con problemi di droga che è costretto suo malgrado a trasferirsi in una piccola cittadina dove non ha legami con nessuno.

Il film, uscito nel 2015, è diretto da Daniel Duran. Il gioco a premi Avanti un altro - Speciale condotto da Paolo Bonolis andrà in onda su Mediaset extra alle 21.15. Antonio Albanese è il protagonista della commedia La lingua del santo di Carlo Mazzacurati trasmessa da Iris. Nel film tratto da una storia vera viene narrato il furto della reliquia di Sant'Antonio a Padova. Su Italia 2 c'è Devil, un horror prodotto da M. Night Shyamalan, mentre su Top Crime è prevista la messa in onda del quarto episodio della nona stagione di Bones. Adventure Time in onda su Boing è un cartone animato dai toni avventurosi e fantasy con protagonisti un ragazzo di nome Finn e il suo cane Jake.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:





Canale 5 ore 21.10 The Winner Is, game show/quiz

Canale 5 ore 00.30 Hit The Road Man, soft news

Italia 1 ore 21.15 Chicago Fire IV - Prima TV, telefilm

Italia 1 ore 23.57 Animal - Il segreto della foresta - Prima TV, film

Rete 4 ore 21.17 The Counselor - Il procuratore - Prima TV, film

Rete 4 ore 23.52 Ipotesi di reato, film

La5 ore 21.10 Bravetown, film

Mediaset Extra ore 21.15 Avanti un altro - Speciale, game show/quiz

Iris ore 21.00 La lingua del santo, film

Italia 2 ore 21.10 Devil, film

Top Crime ore 21.10 Bones XI, telefilm

Boing ore 21.20 Adventure Time, cartoni animati

