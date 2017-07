STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Velvet e Made in Sud Speciale (giovedì, 13 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 13 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, giovedì 13 luglio 2017, la programmazione dei canali Rai si appressta ad essere più ricca e varia che mai con le sue proposte che subito accenniamo con una breve introduzione. Su Rai Uno andrà in onda il telefilm Velvet, che probabilmente bisserà l'ottimo successo di audience della settimana prima. L'altro telefilm in onda sulle reti Rai sarà Last Cop - L'ultimo sbirro su Rai Premium. Rai Due proporrà invece Made in Sud Speciale, seguito in seconda serata dal film Come ti ammazzo l'ex. Gli altri film che saranno presenti nei palinsesti Rai saranno Marguerite in prima serata su Rai Tre, Robocop 2 su Rai 4 e Dead Man Down - Il sapore della vendetta su Rai Movie. Su Rai 5 verrà invece trasmessa l'opera buffa Don Pasquale. Chiudono la programmazione I supereroi di Pani e Mollica e il TG Regione, entrambi trasmessi in seconda serata rispettivamente su Rai Uno e Rai Tre. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno andrà in onda la seconda puntata della quarta e ultima stagione della serie televisiva spagnola Velvet. Nel telefilm viene raccontata la storia d'amore fra Alberto e Anna ambientata nella casa di moda Velvet di Madrid. In seconda serata sulla prima rete sarà trasmesso I supereroi di Pani e Mollica, un programma in cui i due conduttori intervistano celebrità della canzone e dello spettacolo. Made in Sud Speciale in prima serata su Rai Due è un ormai classico programma di cabaret che propone gli spettacoli di attori comici del Sud Italia. In seconda serata sempre su Rai Due sarà trasmessa la commedia Come ti ammazzo l'ex diretta da John Inwood. Marguerite, andrà in onda in prima serata su Rai Tre, è un film liberamente basato sulla vita di Florence Foster Jenkins.

La protagonista è una ricca e stonata mecenate che nella Parigi degli anni Venti vuole diventare cantante. Dopo il film sarà trasmesso il TG Regione dalle sedi regionali della Rai. Robocop 2 sarà proposto invece da Rai 4, è un film di fantascienza in cui vengono narrate le vicende di Alex Murphy, un agente di polizia ferito quasi mortalmente in missione e trasformato in un poliziotto cyborg. Rai 5 trasmetterà l'opera buffa Don Pasquale andata in scena nel 2006 al Teatro Alighieri di Ravenna sotto la direzione di Riccardo Muti. Dead Man Down - Il sapore della vendetta di Niels Arden Oplev, in onda su Rai Movie, è un thriller del 2013 ambientato nella malavita newyorkese. Rai Premium trasmetterà un episodio della serie poliziesca tedesca Last Cop - L'ultimo sbirro. Il protagonista è un poliziotto che va in coma nel 1988 a causa del ferimento con un colpo di arma da fuoco e si risveglia venti anni dopo. Tornato a fare il poliziotto, deve fare i conti con metodi e tecnologie che gli sono estranei.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21.30 Velvet - Il segreto di Rita, telefilm

Rai Uno ore 23.40 I supereroi di Pani e Mollica, informazione

Rai Due ore 21.15 Made in Sud Speciale, cabaret

Rai Due ore 23.30 Come ti ammazzo l'ex, film

Rai Tre ore 21.20 Marguerite, film

Rai Tre ore 23.35 TG Regione, informazione

Rai 4 ore 21.10 Robocop 2, film

Rai 5 ore 21.15 Don Pasquale, opera

Rai Movie ore 21.10 Dead Man Down - Il sapore della vendetta, film

Rai Premium ore 21.20 Last Cop - L'ultimo sbirro, telefilm.

